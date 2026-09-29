Raoni Barcelos tranquiliza fãs em primeira manifestação após sofrer mal súbito - (Foto: Reprodução/UFC)

Raoni Barcelos tranquiliza fãs em primeira manifestação após sofrer mal súbito (Foto: Reprodução/UFC)

Publicado 29/09/2026 11:00

Raoni Barcelos fez sua primeira manifestação pública após o drama vivido no UFC Vegas 121 e trouxe uma notícia tranquilizadora aos fãs. O peso-galo brasileiro precisou ser retirado de maca do octógono depois de sofrer um mal súbito e perder a consciência durante o quinto round do confronto contra Raul Rosas Jr., realizado no último sábado (26). Ainda sob cuidados médicos, o veterano utilizou as redes sociais para confirmar que está bem e agradecer o apoio recebido.



A mensagem foi publicada como comentário em uma postagem do perfil oficial do "UFC Brasil" no Instagram sobre seu estado de saúde. Em tom positivo, Raoni Barcelos revelou que segue se recuperando e afirmou que pretende gravar um vídeo assim que estiver em condições para explicar melhor o que aconteceu durante a luta e atualizar os seguidores sobre sua recuperação.



“Fala, galera, quero dizer a todos que eu estou super bem e assim que puder mando um vídeo pra todos vocês! Muito obrigado pelo carinho e orações de todos! Prometi uma grande luta e cumpri com o prometido. Obrigado Deus e todos que lutaram juntos comigo dentro e fora daquele Cage ”, escreveu Raoni.