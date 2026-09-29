Raoni Barcelos tranquiliza fãs em primeira manifestação após sofrer mal súbito (Foto: Reprodução/UFC)
A mensagem foi publicada como comentário em uma postagem do perfil oficial do "UFC Brasil" no Instagram sobre seu estado de saúde. Em tom positivo, Raoni Barcelos revelou que segue se recuperando e afirmou que pretende gravar um vídeo assim que estiver em condições para explicar melhor o que aconteceu durante a luta e atualizar os seguidores sobre sua recuperação.
“Fala, galera, quero dizer a todos que eu estou super bem e assim que puder mando um vídeo pra todos vocês! Muito obrigado pelo carinho e orações de todos! Prometi uma grande luta e cumpri com o prometido. Obrigado Deus e todos que lutaram juntos comigo dentro e fora daquele Cage ”, escreveu Raoni.
Raoni passou por mal súbito durante a luta
Pouco depois do episódio, Davi Ramos, treinador e um dos integrantes do córner de Raoni Barcelos, já havia informado que o atleta estava consciente e permanecia hospitalizado para acompanhamento. Posteriormente, Gustavo Medeiros, médico pessoal do brasileiro, explicou que o lutador havia sofrido um mal súbito durante o confronto e que a internação acontecia de forma preventiva.
Segundo o profissional, Raoni estava lúcido e orientado, enquanto a equipe médica mantinha o atleta em observação para acompanhar a evolução do quadro. A previsão era de que o brasileiro permanecesse internado por alguns dias antes de receber uma avaliação definitiva sobre os próximos passos.
Duelo rende bônus de Luta da Noite
Antes do desfecho inesperado, Raoni Barcelos e Raul Rosas Jr. protagonizaram uma das principais batalhas do UFC Vegas 121. O brasileiro vinha à frente nos cartões dos juízes após quatro rounds, mas acabou sendo declarado perdedor depois de colapsar no quinto assalto.
Apesar do resultado e do susto, o desempenho dos dois lutadores foi reconhecido pela organização. O confronto recebeu o bônus de Luta da Noite, garantindo US$ 100 mil para cada atleta, valor equivalente a aproximadamente R$ 520 mil na cotação atual.
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