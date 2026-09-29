Rojo nos tempos de seleção argentina - AFP

Rojo nos tempos de seleção argentinaAFP

Publicado 29/09/2026 12:48

Flamengo e Estudiantes vão se enfrentar pela semifinal da Libertadores nos próximos dias 15 e 22 de outubro. O clube argentino pode ter um reforço da seleção argentina nos duelos contra o Rubro-Negro na busca pelo pentacampeonato do torneio.

De acordo com informações da "ESPN", Marcos Rojo, de 36 anos, está perto de trocar o Racing pelo Estudiantes. O atleta fez parte do elenco da seleção argentina em duas Copas do Mundo (2014 e 2018).

Caso seja contratado, Rojo terá condições de entrar em campo pelo Estudiantes contra o Flamengo. A Conmebol permite inscrições para as fases mais avançadas da Libertadores.

Rojo é "velho conhecido" da torcida do Estudiantes, já que foi revelado pelo time alvirrubro e jogou no clube desde a categoria sub-14 até o profissional. Depois, o argentino foi negociado e atuou muito tempo no futebol europeu.

Seu principal momento foi defendido o Manchester United. Ele atuou pelo clube inglês de 2014 a 2021. Depois, foi negociado para defender o Boca Juniors, voltando ao futebol argentino depois de 11 anos atuando no Velho Continente. Em 2025, o zagueiro foi para o Racing, pelo qual fez 29 partidas desde que foi contratado, com um gol e duas assistências.

O Flamengo terá desfalques para enfrentar o Estudiantes na Libertadores. No jogo de ida, o Rubro-Negro não poderá contar com o volante Jorginho. Expulso no empate por 1 a 1 contra o Independiente del Valle, no Maracanã, o ítalo-brasileiro irá cumprir suspensão automática.

Porém, a maior ausência será Arrascaeta. O uruguaio fraturou o punho esquerdo defendendo a seleção uruguaia e não terá condições de entrar em campo nos dois jogos contra o Estudiantes na Libertadores.

O Flamengo já confirmou a cirurgia no camisa 10, o que acontecerá nesta quinta-feira (1º). Pela programação divulgada pelo clube, Arrascaeta dará entrada no hospital na parte da manhã, para passar por exames pré-operatórios para melhor avaliação do que será necessário fazer. Na sequência, o chefe do Departamento Médico do Rubro-Negro, Fernando Sassaki, ficará responsável pelo procedimento cirúrgico ao lado do especialista Roberto Feres.