Rojo nos tempos de seleção argentinaAFP
Estudiantes pode ter reforço 'de seleção' em duelo contra o Flamengo
Equipes jogam pela semifinal da Libertadores; Rubro-Negro terá desfalque de Jorginho no primeiro jogo e de Arrascaeta nas duas partidas
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Raphinha dá fim a longo jejum na Seleção, mas risco de lesão preocupa
Atacante do Barcelona mantém boa fase goleadora na temporada, mas deixa amistoso do Brasil contra Austrália com incômodo muscular
Vasco pode entrar na Justiça para utilizar São Januário contra o Boca
Maracanã se transformou em 'Plano B' do Cruz-Maltino para partida de volta da semifinal da Sul-Americana no próximo dia 20
Ancelotti elogia desempenho do Brasil diante da Austrália: ‘Contente’
Técnico da Seleção também analisou a mudança do esquema tático no amistoso, com três meio-campistas ao invés de quatro atacantes
Após sofrer mal súbito no UFC Vegas 121, brasileiro tranquiliza fãs: 'Estou bem'
Raoni Barcelos fez a sua primeira manifestação pública após o drama vivido no UFC Vegas 121, realizado no último fim de semana; saiba mais
Bicampeão Alonso confirma permanência na F-1 em 2027: 'Minha vida'
Além do piloto espanhol de 45 anos, Aston Martin também anuncia que Lance Stroll continua para a próxima temporada da categoria
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