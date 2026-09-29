Lamine Yamal comemora gol pela seleção espanhola - jorge Guerrero / AFP

Lamine Yamal comemora gol pela seleção espanholajorge Guerrero / AFP

Publicado 29/09/2026 17:53





Com estes resultados, os espanhóis lideram a chave com seis pontos, enquanto croatas e ingleses somam três. Os tchecos perderam as duas partidas disputadas.



No sábado (3), as seleções voltam a campo para a terceira rodada. Os ingleses visitam os croatas, enquanto os espanhóis recebem os tchecos.

A campeã mundial Espanha atingiu a incrível marca de 40 jogos sem derrota, nesta terça-feira (29), em Sevilha, ao golear a Croácia, por 4 a 1, em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C da Liga das Nações da Uefa. Com dois belos gols, Lamine Yamal foi o destaque. Em outro jogo da chave, a Inglaterra foi até Praga e derrotou a República Tcheca por 2 a 0 Com estes resultados, os espanhóis lideram a chave com seis pontos, enquanto croatas e ingleses somam três. Os tchecos perderam as duas partidas disputadas.No sábado (3), as seleções voltam a campo para a terceira rodada. Os ingleses visitam os croatas, enquanto os espanhóis recebem os tchecos.

FORÇA ESPANHOLA



Após 1min11, a Espanha abriu o placar com Lamine Yamal, após linda troca de passes. Detalhe: a Croácia não tocou na bola. Com menos de quatro minutos, no segundo ataque, nova jogada rápida e o placar só não foi aumentado por causa de bela defesa de Livakovic.



Após a blitz espanhola, o jogo ficou mais cadenciado. O problema para a Croácia é que todos os jogadores espanhóis têm técnica para criar jogadas. Aos 20 minutos, o zagueiro Cubarsí acertou belo chute de longe e assustou Livakovic. Aos 26, o canhoto Baena, um dos melhores em campo, deu lindo passe para Cucurella, mas o lateral estava impedido.



O total domínio espanhol sofreu uma queda aos 28 minutos. No primeiro ataque croata, o grandalhão Beljo subiu mais alto que todo mundo para meter a cabeça e empatar a partida.

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Mas a Espanha deu a resposta na sequência e do mesmo jeito. Yamal cruzou de direita e Pubill cabeceou forte para colocar os campeões mundiais na frente do placar mais uma vez.



O poderio espanhol no ataque é impressionante. Fermín quase fez o terceiro, enquanto Oyarzabal chegou a marcar, mas estava impedido.



Sabedora da força da rival, a Croácia tentou aproveitar cada oportunidade para buscar equilibrar a disputa. Aos 37, Sucic levou perigo, quando a zaga espanhola demonstrou uma certa soberba no lance.



Antes do intervalo, a Espanha ainda teve mais uma chance de marcar, mais uma vez com Ferrín, mas a bola bateu na trave direita de Livakovic. Mas a Espanha deu a resposta na sequência e do mesmo jeito. Yamal cruzou de direita e Pubill cabeceou forte para colocar os campeões mundiais na frente do placar mais uma vez.O poderio espanhol no ataque é impressionante. Fermín quase fez o terceiro, enquanto Oyarzabal chegou a marcar, mas estava impedido.Sabedora da força da rival, a Croácia tentou aproveitar cada oportunidade para buscar equilibrar a disputa. Aos 37, Sucic levou perigo, quando a zaga espanhola demonstrou uma certa soberba no lance.Antes do intervalo, a Espanha ainda teve mais uma chance de marcar, mais uma vez com Ferrín, mas a bola bateu na trave direita de Livakovic.