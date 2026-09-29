Lamine Yamal comemora gol pela seleção espanholajorge Guerrero / AFP
Com estes resultados, os espanhóis lideram a chave com seis pontos, enquanto croatas e ingleses somam três. Os tchecos perderam as duas partidas disputadas.
No sábado (3), as seleções voltam a campo para a terceira rodada. Os ingleses visitam os croatas, enquanto os espanhóis recebem os tchecos.
FORÇA ESPANHOLA
Após a blitz espanhola, o jogo ficou mais cadenciado. O problema para a Croácia é que todos os jogadores espanhóis têm técnica para criar jogadas. Aos 20 minutos, o zagueiro Cubarsí acertou belo chute de longe e assustou Livakovic. Aos 26, o canhoto Baena, um dos melhores em campo, deu lindo passe para Cucurella, mas o lateral estava impedido.
O total domínio espanhol sofreu uma queda aos 28 minutos. No primeiro ataque croata, o grandalhão Beljo subiu mais alto que todo mundo para meter a cabeça e empatar a partida.
Mas a Espanha deu a resposta na sequência e do mesmo jeito. Yamal cruzou de direita e Pubill cabeceou forte para colocar os campeões mundiais na frente do placar mais uma vez.
O poderio espanhol no ataque é impressionante. Fermín quase fez o terceiro, enquanto Oyarzabal chegou a marcar, mas estava impedido.
Sabedora da força da rival, a Croácia tentou aproveitar cada oportunidade para buscar equilibrar a disputa. Aos 37, Sucic levou perigo, quando a zaga espanhola demonstrou uma certa soberba no lance.
Antes do intervalo, a Espanha ainda teve mais uma chance de marcar, mais uma vez com Ferrín, mas a bola bateu na trave direita de Livakovic.
A Espanha voltou em ritmo mais lento no segundo tempo, enquanto a Croácia passou a administrar mais a bola. Além disso, os croatas passaram a abusar das faltas para evitar a troca de passes espanhola. Pasalic e Misic receberam cartão amarelo em lances seguidos.
Mas o talento espanhol desequilibrou mais uma vez. Aos 18, Pedri descobriu Yamal livre na meia direita. O craque invadiu a área e marcou 3 a 1.
Daí em diante, o jogo virou um 'treino'. A marcação ficou frouxa e as equipes foram ao ataque, tornando o jogo ainda mais agradável. Aos 41 minutos, em um momento de muito respeito, a torcida ficou de pé para aplaudir a entrada em campo do veterano Modric, com grande história no Real Madrid.
Os minutos finais a Espanha tocou bola no ritmo da cantoria da torcida, mas ainda havia tempo para mais um gol. Nico Williams, em bela jogada individual, pela esquerda completou a goleada.
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