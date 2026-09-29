Harry Kane comemorando gol sobre a República TchecaDivulgação / Inglaterra

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Estadão Conteúdo
A Inglaterra foi até Praga e derrotou a República Tcheca por 2 a 0 em jogo válido pela segunda rodada do Grupo C da Liga das Nações da Uefa. O artilheiro do Bayern de Munique, Harry Kane e o atacante do Barcelona, Anthony Gordon fizeram os gols dos ingleses.
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Com a vitória, a Inglaterra chega a três pontos, junto com a Croácia, enquanto a Espanha lidera a chave com seis pontos. Os tchecos perderam as duas partidas disputadas.
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No sábado, as seleções voltam a campo para a terceira rodada. Os ingleses visitam os croatas, enquanto os espanhóis recebem os tchecos.
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Veja como foi o confronto

A Inglaterra dominou o primeiro tempo, com 71% de posse de bola. Mas os comandados do técnico alemão Thomas Tuchel não foram capazes de criar oportunidades de gol, nem mesmo quando a República Tcheca ficou com um jogador a menos, aos 24 minutos, com a expulsão de Sulc, aos 24 minutos.
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A melhor chance de gol dos ingleses só foi ocorrer aos 45 minutos, com o artilheiro Harry Kane, mas o goleiro Kovár fez grande defesa.

Toda a dificuldade inglesa da primeira etapa foi superada em apenas um minuto no segundo tempo. Após saída de bola errada dos tchecos, Alexander-Arnold cruzou para a cabeçada certeira de Anthony Gordon: 1 a 0.
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Os tchecos tentaram reagir, mas sem forças viram os ingleses usarem os espaços por contar com um jogador a mais. Aos 15, Krejcí acertou a trave e quase fez contra o segundo gol dos visitantes.

De tanto tentar, a Inglaterra chegou ao segundo gol, com Harry Kane, que aproveitou um rebote da zaga tcheca para chutar cruzado de pé esquerdo. Os tchecos tentaram uma resposta, mas acabaram mais vulneráveis e por pouco não levaram mais gols.