Harry Kane comemorando gol sobre a República TchecaDivulgação / Inglaterra
Com a vitória, a Inglaterra chega a três pontos, junto com a Croácia, enquanto a Espanha lidera a chave com seis pontos. Os tchecos perderam as duas partidas disputadas.
No sábado, as seleções voltam a campo para a terceira rodada. Os ingleses visitam os croatas, enquanto os espanhóis recebem os tchecos.
Veja como foi o confronto
A melhor chance de gol dos ingleses só foi ocorrer aos 45 minutos, com o artilheiro Harry Kane, mas o goleiro Kovár fez grande defesa.
Toda a dificuldade inglesa da primeira etapa foi superada em apenas um minuto no segundo tempo. Após saída de bola errada dos tchecos, Alexander-Arnold cruzou para a cabeçada certeira de Anthony Gordon: 1 a 0.
Os tchecos tentaram reagir, mas sem forças viram os ingleses usarem os espaços por contar com um jogador a mais. Aos 15, Krejcí acertou a trave e quase fez contra o segundo gol dos visitantes.
De tanto tentar, a Inglaterra chegou ao segundo gol, com Harry Kane, que aproveitou um rebote da zaga tcheca para chutar cruzado de pé esquerdo. Os tchecos tentaram uma resposta, mas acabaram mais vulneráveis e por pouco não levaram mais gols.
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