Wayne Rooney defendeu o Manchester United entre 2004 e 2017 - Paul Ellis / AFP

Wayne Rooney defendeu o Manchester United entre 2004 e 2017Paul Ellis / AFP

Publicado 29/09/2026 18:30

Declarado culpado em 115 acusações pela Premier League , o Manchester City é o assunto do momento na Inglaterra. O principal temor dos Citizens é a perda de títulos conquistados entre 2009 e 2018, período analisado pelas denúncias. Sobre isso, Wayne Rooney, ídolo do rival United e hoje aposentado, declarou que "ficaria absolutamente devastado" caso estivesse no lugar dos campeões destes anos. Porém, por outro lado, confessou que não se sentiria confortável de receber um destes títulos por decisão da Justiça.

No recorte que rendeu as acusações, o City conquistou a Premier League de 2011/12 em cima do United, que liderava o campeonato até a reta final e deixou o título escapar. Diferente de Rio Ferdinand, também ídolo dos Red Devils, que gostaria de receber uma medalha caso a equipe fosse declarada campeã daquele ano, Rooney foi pelo caminho contrário.

"Ouvi o Rio dizer que quer outra medalha da Premier League... Eu não me sentiria confortável aceitando outra medalha, sendo honesto. Não acho que mereçamos. Não fizemos o suficiente naquela temporada para ganhar a liga. Acho que estávamos seis ou sete pontos à frente com quatro ou cinco jogos restantes e deixamos escapar", declarou Rooney, em seu podcast próprio "Stick to United".

O ex-centroavante também se compadeceu pelos atletas campeões com o Manchester City naquele ano. Rooney afirmou que ficaria indignado caso vencesse uma Premier League e tivesse sua medalha retirada 15 anos depois. Vale lembrar que a organização do Campeonato Inglês marcará nova reunião em breve para definir as punições aos Citizens pelas irregularidades financeiras.

"Tenho acompanhado tudo o que saiu nos últimos dias e estava me colocando no lugar de um jogador do Manchester City. Eles estavam ali, fazendo tudo para conquistar um título da Premier League e, na cabeça deles, eles fizeram isso, eles ganharam o título. Se isso tivesse acontecido comigo, se o Manchester United tivesse feito a mesma coisa e, de repente, minha medalha da Premier League fosse retirada, eu ficaria absolutamente devastado", prosseguiu o inglês.

Por fim, Wayne Rooney usou os títulos já conquistados pelo United como justificativa para não almejar uma possível nova medalha. O ex-atacante, que defendeu o lado vermelho de Manchester entre 2004 e 2017, conquistou incríveis cinco Premier Leagues, além da Liga dos Campeões de 2007/08. Sem contar os impressionantes 253 gols e 143 assistências em 559 com a camisa dos Red Devils.

"Pode acontecer, eles podem retirar os títulos, mas eu não iria querer isso porque não acho que, como equipe, merecêssemos naquele ano. Obviamente, não terminamos em primeiro. Então, quando vejo ex-companheiros e outras pessoas dizendo 'eu quero uma medalha'... estou feliz com as cinco que conquistei. Não iria querer essa, apenas 15 anos depois, porque o City trapaceou. Eles deveriam perder o título pelo que os donos fizeram? Talvez, sim. Mas eu não me sentiria confortável aceitando [a medalha]", completou.

