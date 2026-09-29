Gabigol e Coutinho em treino do Santos - Raul Baretta/ Santos FC

Gabigol e Coutinho em treino do SantosRaul Baretta/ Santos FC

Publicado 29/09/2026 18:11

"Está emprestado, e a gente só pode conversar se fica ou se vai depois de retornar, e se retornar. Não conversamos com o Santos sobre isso. Não temos como falar nada, é só esperar o fim do campeonato para resolver", afirmou em entrevista coletiva.

O empresário deixou claro que a preocupação do Cruzeiro, no momento, não é com os jogadores que estão em outros clubes, mas sim com o término da atual temporada.

"Estamos preocupados com o nosso grupo e em terminar com vaga na Libertadores. Sobre os jogadores que estão fora, vamos tratar no momento certo", contou.

Gabigol tem contrato com o Cruzeiro até o fim de 2028. O Santos já sinalizou que deseja contar com o atacante no ano que vem, ou por empréstimo, ou por definitivo, mas o atacante ainda não decidiu por qual equipe irá atuar e não tem pressa.

O atacante recebeu consultas de clubes da Europa e também de outros mercados do exterior. Depois de duas temporadas em que ficou no banco de reservas de Flamengo e Cruzeiro, Gabigol voltou a ter oportunidades como titular na Vila Belmiro. No total, ele entrou em campo em 42 jogos, anotou 21 gols e deu dez assistências. Com isso, se valorizou novamente.

Recentemente, Gabigol afirmou que desejava voltar ao Flamengo um dia. A situação gerou uma polêmica envolvendo os torcedores do Santos. O camisa 9 pediu desculpas aos alvinegros.

"Em nenhum momento minha intenção foi desrespeitar o Santos. Pelo contrário, todo mundo sabe que é o time do meu coração e. Que eu amo tanto. Minha terceira passagem e sou muito feliz aqui (...) Todo mundo sabe do meu carinho e respeito pela cidade e torcida e pelos meus companheiros também", disse.



Gabigol defendeu o Flamengo de 2019 a 2024 e se tornou ídolo no Rubro-Negro. Ele conquistou duas Libertadores, anotando os gols dos títulos nas duas finais, dois Brasileiros, duas Copas do Brasil, entre outros títulos de menor expressão pelo clube carioca.

No total, ele entrou em campo em 305 jogos e anotou 161 gols pelo Flamengo. Pelo Santos, Gabigol também tem números expressivos. O atacante fez 249 partidas e balançou as redes em 104 oportunidades.