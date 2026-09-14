Rodrygo vive longa recuperação no Real MadridReprodução / X @RodrygoGoes
Real Madrid projeta volta de Rodrygo aos gramados em janeiro
Lesionado desde março, ponta brasileiro ficou de fora da convocação para a Copa do Mundo e deve perder primeira metade da temporada europeia
Flamengo deve ter Evertton Araújo de volta na reta final da temporada
Com contusão muscular na coxa esquerda, sofrida no dia 2 de setembro diante do Mirassol, volante deve voltar às atividades em novembro
Formiga anseia Copa do Mundo Feminina no Brasil: 'O momento chegou'
Mundial será disputado no País do Futebol, entre junho e julho de 2027; ex-jogadora se anima com 'oportunidades' trazidas pelo torneio
Fluminense anuncia volante estadunidense como reforço para o sub-20
Stiven Jimenez, de 19 anos, se destacou no FC Cincinnati, dos Estados Unidos, e será comandado por Fred na base do Tricolor das Laranjeiras
Reviravolta? Al-Ahli aceita negociar Matheus Gonçalves em janeiro
Brasileiro, de 21 anos, esteve na mira de Botafogo e Vasco nesta janela de transferências, mas clube árabe se recusou a liberá-lo
Alvo de críticas, Castillo reacende esperança em torcedores: 'Útil'
Centroavante argentino, de 27 anos, que marcou no último sábado (12) contra o Atlético Mineiro, não atuava pelo Fluminense há mais de um mês
Evento da Libertadores no Rio terá troféu e presença de ídolos
Conmebol promove experiência na Enseada de Botafogo, entre os dias 16 e 20, sempre das 16h às 22h, com entrada gratuita para os torcedores
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