Rodrygo vive longa recuperação no Real MadridReprodução / X @RodrygoGoes

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João Vitor Cravo
Apesar do longo caminho a ser percorrido, a recuperação do brasileiro Rodrygo está mais próxima do fim. Segundo o técnico José Mourinho, em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (14), o Real Madrid planeja o retorno do ponta às partidas da equipe em janeiro de 2027. A expectativa é que ele já possa voltar a treinar com o elenco em dezembro deste ano.
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Rodrygo rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho direito, uma das lesões mais graves entre jogadores de futebol. A lesão aconteceu na derrota por 1 a 0 para o Getafe, no dia 2 de março deste ano. Em meio ao tratamento, o atleta de 25 anos ficou de fora da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo e perdeu os últimos meses da temporada passada pelos Merengues.
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Desde então, tem feito recuperação intensiva junto ao departamento médico do clube e, no início deste mês, realizou suas primeiras atividades no gramado do CT desde a lesão. Até o momento, Rodrygo só realiza trabalhos leves, de tênis e se contato com a bola e os companheiros. Em paralelo, segue fazendo exercícios de fortalecimento na academia do Real.
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Rodrygo já treina em campo no Real Madrid - Reprodução / X @RodrygoGoes
Rodrygo vem realizando trabalhos na academia do Real Madrid - Reprodução / X @RodrygoGoes
Nas redes sociais, o ponta demonstrou estar feliz com a evolução no tratamento e o retorno gradual aos treinos. "Sensação boa de poder voltar a correr no campo! Seguimos!!!", escreveu, em sua conta no X. "De volta ao campo... Um passo mais perto!", completou o jogador, no Instagram. Ambas as publicações foram feitas no último dia 1º, data que marcou sua primeira atividade no gramado após a contusão.
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Além disso, também no começo do mês, ele teve o incentivo especial de Ancelotti, técnico da seleção brasileira. No último dia 3, o italiano visitou as instalações do Real Madrid, conversou com o colega de profissão José Mourinho, acompanhou o treinamento e, claro, se encontrou com Rodrygo. O ponta foi convocado apenas duas vezes pelo comandante do Brasil, em outubro e novembro de 2025.