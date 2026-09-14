Rodrygo vive longa recuperação no Real Madrid - Reprodução / X @RodrygoGoes

Rodrygo vive longa recuperação no Real MadridReprodução / X @RodrygoGoes

Publicado 14/09/2026 17:57

Apesar do longo caminho a ser percorrido, a recuperação do brasileiro Rodrygo está mais próxima do fim. Segundo o técnico José Mourinho, em coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (14), o Real Madrid planeja o retorno do ponta às partidas da equipe em janeiro de 2027. A expectativa é que ele já possa voltar a treinar com o elenco em dezembro deste ano.

Rodrygo rompeu o ligamento cruzado anterior e o menisco do joelho direito, uma das lesões mais graves entre jogadores de futebol. A lesão aconteceu na derrota por 1 a 0 para o Getafe, no dia 2 de março deste ano. Em meio ao tratamento, o atleta de 25 anos ficou de fora da convocação de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo e perdeu os últimos meses da temporada passada pelos Merengues.

Desde então, tem feito recuperação intensiva junto ao departamento médico do clube e, no início deste mês, realizou suas primeiras atividades no gramado do CT desde a lesão. Até o momento, Rodrygo só realiza trabalhos leves, de tênis e se contato com a bola e os companheiros. Em paralelo, segue fazendo exercícios de fortalecimento na academia do Real.

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Nas redes sociais, o ponta demonstrou estar feliz com a evolução no tratamento e o retorno gradual aos treinos. "Sensação boa de poder voltar a correr no campo! Seguimos!!!", escreveu, em sua conta no X. "De volta ao campo... Um passo mais perto!", completou o jogador, no Instagram. Ambas as publicações foram feitas no último dia 1º, data que marcou sua primeira atividade no gramado após a contusão.