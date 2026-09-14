Rayan em campo pelo BournemouthAFP
Liverpool pode pagar R$ 891 milhões por Rayan em 2027
Atacante, de 19 anos, defende o Bournemouth desde o começo do ano; convocado por Ancelotti na última Copa, jovem vem sendo observado
Flamengo deve ter Evertton Araújo de volta na reta final da temporada
Com contusão muscular na coxa esquerda, sofrida no dia 2 de setembro diante do Mirassol, volante deve voltar às atividades em novembro
Formiga anseia Copa do Mundo Feminina no Brasil: 'O momento chegou'
Mundial será disputado no País do Futebol, entre junho e julho de 2027; ex-jogadora se anima com 'oportunidades' trazidas pelo torneio
Fluminense anuncia volante estadunidense como reforço para o sub-20
Stiven Jimenez, de 19 anos, se destacou no FC Cincinnati, dos Estados Unidos, e será comandado por Fred na base do Tricolor das Laranjeiras
Reviravolta? Al-Ahli aceita negociar Matheus Gonçalves em janeiro
Brasileiro, de 21 anos, esteve na mira de Botafogo e Vasco nesta janela de transferências, mas clube árabe se recusou a liberá-lo
Alvo de críticas, Castillo reacende esperança em torcedores: 'Útil'
Centroavante argentino, de 27 anos, que marcou no último sábado (12) contra o Atlético Mineiro, não atuava pelo Fluminense há mais de um mês
Evento da Libertadores no Rio terá troféu e presença de ídolos
Conmebol promove experiência na Enseada de Botafogo, entre os dias 16 e 20, sempre das 16h às 22h, com entrada gratuita para os torcedores
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