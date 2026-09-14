Rayan em campo pelo Bournemouth - AFP

Rayan em campo pelo BournemouthAFP

Publicado 14/09/2026 16:50

O Liverpool segue de olho na contratação do atacante Rayan, de 19 anos . O jogador do Bournemouth pode receber uma investida por parte dos Reds no começo do ano que vem. De acordo com informações do jornal espanhol "AS", o valor da transferência por ser de 150 milhões de euros (algo em torno de R$ 891,80 milhões).

Segundo a publicação, existe um acordo no contrato de Rayan com o Bournemouth, que a clausula de rescisão do brasileiro irá ser reduzida depois que ele completará um ano de contrato. O atleta deixou o Vasco no começo de 2026.

"O Liverpool pode quebrar seu recorde de transferências para contratar o atacante do Bournemouth no próximo verão. A cláusula de rescisão de 150 milhões euros do brasileiro será acionada em 2027, e o Liverpool pode optar por exercê-la", disse o jornal.

A publicação afirmar que Rayan é visto como um possível substituto de Momahed Salah. O egípcio deixou o Liverpool na última temporada rumo ao futebol turco. Apesar dos Reds terem feito investimentos parsa o ataque, o nome do brasileiro aparece com uma opção para o lado do campo em que o ídolo atuava.

"O Liverpool está à procura de um novo Salah. Depois das contratações de Víctor Muñoz e Barcola, os Reds ainda buscam um ponta-direita nato, já que ambos os reforços têm apresentado melhor desempenho na esquerda", disse o jornal espanhol.

Rayan fez parte do elenco da seleção brasileira na última Copa do Mundo. Depois da lesão de Raphinha contra o Haiti, o atacante se tornou titular da equipe de Carlo Ancelotti, que acabou eliminada diante da Noruega nas oitavas de final da competição.

O Bournemouth pagou 35 milhões de euros (cerca de R$ 220 milhões) para contratar o atacante Rayan do Vasco da Gama em janeiro de 2026. A valorização do atacante no futebol inglês tem sido impressionante. Além do Liverpool, outros clubes importantes como Bayern e Real Madrid também avaliam a contratação do jovem brasileiro.

No total, Rayan entrou em campo pelo Bournemouth em 19 partidas, com cinco gols e duas assistências. O contrato do atacante com o clube inglês vai até junho de 2031.