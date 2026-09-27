Neymar Jr. compartilhou selfie ao lado de Bruna Biancardi na noite deste sábado (26) - Reprodução / Instagram

Neymar Jr. compartilhou selfie ao lado de Bruna Biancardi na noite deste sábado (26)Reprodução / Instagram

Publicado 27/09/2026 10:00

Neymar Jr. compartilhou uma selfie ao lado de Bruna Biancardi na noite deste sábado (26). No registro publicado nos Stories do Instagram, o jogador aparece abraçado à influenciadora e acrescentou emojis de coração vermelho e rosto apaixonado, além de marcar o perfil dela.

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A publicação acontece enquanto Bruna vive a reta final da gravidez de Mariah. O casal já é pai de Mavie e Mel. Nesta sexta-feira (25), a influenciadora havia compartilhado novos registros de um ensaio gestante, mostrando o barrigão.

A publicação acontece enquanto Bruna vive a reta final da gravidez de Mariah. O casal já é pai de Mavie e Mel. Nesta sexta-feira (25), a influenciadora havia compartilhado novos registros de um ensaio gestante, mostrando o barrigão.

Na ocasião, Neymar também reagiu às fotos da mulher com um emoji de coração vermelho. Seguidores deixaram mensagens elogiando Bruna e demonstrando expectativa pela chegada da bebê.

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Recentemente, Bruna falou sobre o relacionamento durante entrevista ao "Ká Entre Nós". Ao rebater comentários de que estaria com Neymar por interesse, afirmou que já tinha uma vida estruturada antes de conhecer o jogador. "Eu trabalho, tenho uma família boa e sempre tive uma vida estruturada. Queria que soubessem isso de mim, mas não adianta", declarou.



Ela também disse que teria se apaixonado por Neymar mesmo que ele não fosse famoso. "Com o passar do tempo, o que fica é o que a pessoa é. Eu teria conhecido ele da mesma forma", afirmou. Recentemente, Bruna falou sobre o relacionamento durante entrevista ao "Ká Entre Nós". Ao rebater comentários de que estaria com Neymar por interesse, afirmou que já tinha uma vida estruturada antes de conhecer o jogador. "Eu trabalho, tenho uma família boa e sempre tive uma vida estruturada. Queria que soubessem isso de mim, mas não adianta", declarou.Ela também disse que teria se apaixonado por Neymar mesmo que ele não fosse famoso. "Com o passar do tempo, o que fica é o que a pessoa é. Eu teria conhecido ele da mesma forma", afirmou.

Neymar é pai de quatro filhos com três mulheres diferentes e espera a chegada da quinta herdeira. Davi Lucca, de 14 anos, é fruto do antigo relacionamento do craque com Carol Dantas; Mavie, de 2, e Mel, de 1, são de sua união com com Bruna Biancardi; e Helena, de 2, nasceu do envolvimento com Amanda Kimberlly.

Neymar e Bruna começaram a se envolver em 2021, passaram por períodos de afastamento e retomaram a relação em julho de 2024.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa