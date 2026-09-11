Bruna Biancardi negou que interesse financeiro motivou relação com Neymar Jr - Reprodução/Instagram

Bruna Biancardi negou que interesse financeiro motivou relação com Neymar JrReprodução/Instagram

Publicado 11/09/2026 20:22

Bruna Biancardi, de 32 anos, falou sobre as acusações de que estaria com Neymar Jr , de 34, por interesse no dinheiro do jogador. Em entrevista ao "Ká Entre Nós", apresentado por Karoline Lima, a influenciadora contou que já tinha uma vida estruturada quando conheceu o parceiro.

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"Acham que sou bobinha, que não sei de nada e que sou interesseira. Dizem que estou com o meu marido só por interesse. Isso não tem nada a ver, pelo amor de Deus. Também acham que sou gastadeira, mas sou mão de vaca. Eu trabalho, tenho uma família boa e sempre tive uma vida estruturada. Queria que soubessem isso de mim, mas não adianta", revelou.

A influenciadora garantiu que teria se apaixonado por Neymar mesmo se ele não fosse uma figura conhecida. Ela também explicou que a fama perde a importância na convivência diária. "Com o passar do tempo, o que fica é o que a pessoa é. Eu teria conhecido ele da mesma forma".

Biancardi confessou que teve um impressão equivocada na primeira vez que esteve com o jogador. "Quando conheci, ele fingiu que era muito calminho. Eu falo que ele me enganou direitinho. Depois, passei muito perrengue. Foi sofrido", disse.

Ela admitou, ainda, que encara as redes sociais de outra maneira por conta das especulações em torno do relacionamento. "Eu queria mudar tudo o que as pessoas pensavam e não deixar que falassem certas coisas sobre mim. Depois, entendi que não tenho esse controle. Fazia mal para mim, para a minha vida e para o meu relacionamento".

Grávida pela terceira vez, Bruna Biancardi é mãe de e Mavie, de 2 anos, e Mel, de 1 ano e 2 meses, frutos da relação com Neymar Jr. O jogador também é pai de Davi Lucca, de 14, do antigo romance com Carol Dantas, e de Helena, de 2, com Amanda Kimberlly.