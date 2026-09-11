Gloria Pires e Bella Campos, intérpretes de Maria de Fátima, se encontram nos EUA - Reprodução / Instagram

Gloria Pires e Bella Campos, intérpretes de Maria de Fátima, se encontram nos EUAReprodução / Instagram

Publicado 11/09/2026 09:31

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Nas redes sociais, Gloria, de 63 anos, compartilhou registros ao lado da colega de profissão e destacou a presença do cinema nacional no evento. "Encontros que Miami proporciona. Por aqui para celebrar o cinema brasileiro", escreveu.Bella, de 28 anos, também comentou o encontro com a veterana e destacou a importância do momento para a nova fase de sua trajetória profissional.“Amei encontrar a Glória aqui em Miami, ainda mais em um momento tão importante para mim, que é a expansão da minha carreira para o mercado internacional e o cinema. Tenho uma admiração enorme por ela e fiquei muito feliz de poder compartilhar esse momento”, comentou Bella.As duas atrizes têm em comum uma das personagens mais conhecidas da teledramaturgia brasileira. Gloria Pires interpretou Maria de Fátima na primeira versão de "Vale Tudo", enquanto Bella Campos assumiu o papel na nova adaptação da obra.O almoço também contou com a presença da atriz Swara Sampaio, que está em Miami por causa do longa "Deixa-me Viver", dirigido por Walter Neto e presente na programação do festival.Gloria participa desta edição do evento com "Se Eu Fosse Você 3". Bella, por sua vez, integra a programação com o filme "Cinco Tipos de Medo".