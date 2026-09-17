Simone Mendes rebateu comentários sobre aparência - Reprodução/Instagram

Simone Mendes rebateu comentários sobre aparência Reprodução/Instagram

Publicado 17/09/2026 22:47

Simone Mendes , de 42 anos, desmentiu as especulações de que teria passado por uma rinoplastia. A suposta mudança na aparência virou assunto nesta quinta-feira (17) após um cabeleireiro compartilhar vídeo do resultado da transformação no visual da artista.

fotogaleria

Com a repercussão, a cantora negou que tenha feito um procedimento cirúrgico e contou nas redes sociais que apenas ajustou a ponta da região que estava "caída". "Olha, confia no processo, ainda vai cair em 15 dias. Eu amarrei com os fios, não é rinoplastia, não é cirurgia. Só para a ponta que estava caída", explicou.

Simone Mendes também relatou aos seguidores que a fisionomia recente é apenas um efeito temporário e comum no processo de recuperação. "Está muito inchado ainda, calma. Vamos confiar no processo? Depois dá a nota", disse ela.

Antes da polêmica, a mulher do empresário Kaká Diniz publicou um registro explicativo da profissional responsável pelo método estético. "O nariz dela era muito bonito, mas, quando ela sorria, o que incomodava era que a pontinha vinha para baixo. Ela não queria se submeter a uma cirurgia. Então, a gente optou por levantar essa pontinha com o fio suspensório", detalhou.

"Porém, nos primeiros 15 a 30 dias, ele fica mais levantadinho, fica encurvadinho, fica meio porquinho. Óbvio que ele [o nariz] ainda está muito mais empinado do que a gente quer. Ele vai ceder mais. Aguardem. Quando ele finalizar completamente, 30 dias, a gente posta o antes e depois direitinho para vocês", acrescentou a médica.

Sucesso

Em carreira solo desde 2023, Simone Mendes comemorou a segunda indicação ao Grammy Latino desde a separação da dupla com a irmã, Simaria. Ela concorre na categoria Melhor Álbum de Música Sertaneja com o disco "Cantando Sua História 2 (Ao Vivo)". Em 2024, a artista concorreu na mesma categoria com o projeto "Cintilante (Ao Vivo)".

"'Cantando Sua História 2' está concorrendo ao Melhor Álbum de Música Sertaneja no Grammy Latino 2026! Que honra! Que orgulho! Que felicidade!", celebrou.