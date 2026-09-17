Xande de Pilares celebrou indicação ao Grammy Latino 2026 - Divulgação

Xande de Pilares celebrou indicação ao Grammy Latino 2026Divulgação

Publicado 17/09/2026 17:34

Xande de Pilares comemorou a indicação ao Grammy Latino 2026 na categoria Melhor Álbum de Samba/Pagode com o disco "Nos Braços do Povo, Volume 2 (Ao Vivo)", lançado em janeiro. O artista disputará o prêmio com Leci Brandão, Teresa Cristina, Ferrugem e Mosquito.

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"Deus é muito bom com a gente o tempo todo, né? E ver esse trabalho sendo reconhecido com essa indicação, que para mim já é uma vitória. Olha o tamanho do mundo, olha a quantidade de projetos que tem, a quantidade de música que tem, e a gente conseguir ser indicado mais uma vez com esse trabalho", disse.

O cantor falou sobre a responsabilidade dos fãs no sucesso do projeto musical. "Estou muito feliz mesmo, de coração. Agradeço muito ao público, que acho que é o maior responsável por esse resultado, porque quem dá a oportunidade da gente alcançar o objetivo é quem nos ouve, quem consome nosso trabalho".

Xande de Pilares ressaltou a importância de integrar a lista de indicados junto de outros nomes da música brasileira. "Não só eu, mas a todos os artistas que estão indicados nessa temporada, por poder estar dentro da cerimônia do Grammy Latino. É Deus quem aponta a estrela que tem que brilhar de verdade. Obrigado a todos, boa sorte a todos... mas eu acho que a sorte maior já é ser indicado", afirmou.

Esta é a terceira vez que Xande de Pilares concorre ao Grammy Latino. Em 2010, ele integrava o Grupo Revelação, que foi indicado na mesma categoria com o álbum "Ao Vivo no Morro". O artista conquistou o prêmio de Melhor Álbum de Samba/Pagode com "Xande Canta Caetano", em 2024. O projeto também disputou o troféu de Álbum do Ano, mas não venceu.

A última rodada de votação para determinar os ganhadores está aberta para todos os membros ativos e votantes da academia, e terá início no dia 1º de outubro. A premiação acontecerá no dia 12 de novembro, diretamente da MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos. O evento é a principal homenagem internacional que celebra a excelência da música latina.