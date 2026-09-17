Taís Araujo celebrou as três décadas da estreia de ’Xica da Silva’Reprodução/Instagram
Taís Araujo comenta 30 anos da estreia de 'Xica da Silva'
Atriz relembrou primeira protagonista da carreira e os embates com o diretor Walter Avancini
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