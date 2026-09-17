Wanessa Camargo comentou o que passou com amigos e carreira no pós 'BBB' - Reprodução / Youtube

Wanessa Camargo comentou o que passou com amigos e carreira no pós 'BBB'Reprodução / Youtube

Publicado 17/09/2026 11:12



Wanessa Camargo , de 43 anos, revelou que se decepcionou com amigos após sua participação no "BBB". Em entrevista ao "RivoTalks", que foi ao ar nesta quarta-feira (15), a cantora contou que poucas pessoas próximas a procuraram ou a defenderam diante da repercussão negativa que enfrentou ao deixar o programa.

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Ao avaliar a experiência no reality, Wanessa afirmou que hoje considera a participação positiva pelo que provocou internamente, apesar das consequências profissionais enfrentadas logo depois. "Cem por cento bom. Eu saí outra pessoa, eu saí gigante de lá. Não pelo que o outro pensa de mim, (mas) internamente", declarou.



Na carreira, porém, o primeiro ano foi mais difícil. A cantora disse que deixou de receber convites para trabalhos e chegou a recorrer a empréstimos para manter seus compromissos financeiros. "Foi uma merd* o primeiro ano! Eu estava cancelada, não conseguia... As pessoas não me entendiam, não queriam me ouvir, as pessoas não me chamavam. Poucos amigos me deram a mão. Eu fiquei sem fazer renda", contou.



Para Wanessa, o período também mudou a maneira como passou a enxergar suas relações. "Retomei minha força, separei o joio do trigo das minhas relações, de quem tá comigo, de quem não tá comigo. Isso foi muito nítido. Continuo falando com todo mundo, mas eu sei quem está do meu lado, eu sei quem é meu amigo de verdade hoje", afirmou.



A cantora disse que sentiu especialmente a ausência de pessoas que a conheciam havia anos. Segundo ela, poucas se posicionaram em sua defesa no período posterior à saída do programa.



"O dia que eu saí (...) aquelas pessoas que me procuraram, me deram a mão, conversaram comigo (...) algumas pessoas levantaram a minha bandeira e me defenderam. Mas muito poucas que me conhecem de verdade. E o pior: que me conheciam e seguiram a manada da lacração", declarou.



Foi justamente esse comportamento que, segundo Wanessa, mais a magoou. "Isso dói pra caramba, porque você fala: 'Peraí, me conhece'", desabafou.



A artista relatou ainda ter questionado pessoas próximas que, mesmo conhecendo sua trajetória fora do programa, formaram uma opinião a partir do que assistiram no reality. "Você me conhece há vinte e poucos anos. Você tá dizendo que eu sou isso, mas você já me viu sendo isso na vida fora de lá?", recordou ter perguntado.



Wanessa reconheceu que alguns recortes de sua participação também seriam difíceis de assistir isoladamente. "Porque pelo corte eu também estava contra mim, tá? Até eu também estaria contra mim nesse corte! Esse corte é escrot*!", afirmou. Para ela, determinados momentos não mostravam todo o contexto de suas relações dentro da casa.



Apesar da frustração inicial, a cantora afirmou que o período posterior ao programa fortaleceu sua maneira de lidar com críticas e julgamentos. Ela também citou a participação no "Dança dos Famosos" como uma experiência em que sentiu que pôde mostrar outros lados de sua personalidade. "Ali eu pude ser eu, e fragilidade e tal, e foi lindo", disse.



Durante a conversa, Wanessa também explicou que decidiu participar do BBB por diferentes razões. Além da curiosidade pelo formato e da possibilidade de ampliar o público e divulgar seu trabalho, ela estava em tratamento para síndrome do pânico e acreditava que o confinamento poderia ajudá-la a direcionar a mente para outro foco.



"Eu precisava sair da minha cabeça. Eu precisava ter algo que me tirasse do foco do pânico", explicou. Dentro da casa, no entanto, a exposição constante trouxe outros desafios. "Você está levando bronca, está o tempo inteiro sendo exposto (...) você cria um lugar de: quem posso confiar?", relatou.



Ao recordar o período mais difícil após deixar o programa, Wanessa disse que precisou aprender a se acolher diante da rejeição que percebia do público. "Foi quando eu realmente falei: já que agora eu não tenho, eu preciso me abraçar na vida", afirmou.

Assista ao vídeo na íntegra:



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa