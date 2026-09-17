Ludmilla se pronunciou após a circulação de um áudio atribuído a ela ser relacionado à demissão do bailarino Yuri Costa - Reprodução / Instagram

Ludmilla se pronunciou após a circulação de um áudio atribuído a ela ser relacionado à demissão do bailarino Yuri CostaReprodução / Instagram

Publicado 17/09/2026 23:55

Ludmilla reagiu, nesta quinta-feira (17), à circulação de supostos trechos de um áudio gravado durante uma conversa com fãs. A cantora afirmou que suas declarações foram cortadas e receberam um contexto diferente daquele da conversa original, dedicada à relação com o fandom, ao álbum "Fragmentos" e aos próximos passos da carreira.

"Na moral, é muita sacanagem vocês se infiltrarem num grupo de fã-clube meu onde eu estava tendo uma conversa séria com os meus fãs sobre 'Fragmentos' e o ato de encerramento do projeto", afirmou.



Segundo Ludmilla, partes do áudio foram retiradas da conversa original e usadas para sustentar interpretações que ela diz não ter feito. "Vocês pegam um áudio, cortam, tiram completamente do contexto, adicionam um assunto que não tem nada a ver com o que eu estava falando e começam a publicar isso como se fosse verdade", criticou.

na moral, é muita sacanagem vocês se infiltrarem num grupo de fã clube MEU onde eu tava tendo uma conversa séria com os meus fãs sobre Fragmentos e o ATO DE ENCERRAMENTO do projeto

vocês pegam um áudio, cortam, tiram completamente do contexto, adicionam um assunto que não tem… — LUDMILLA (@Ludmilla) September 17, 2026 A artista ainda foi específica ao negar determinadas interpretações do conteúdo. "Em nenhum momento desse vídeo eu falei sobre bailarino ou demissão de ninguém específico. Vocês pegaram um desabafo meu com os meus fãs, cortaram o áudio, manipularam e inventaram um contexto que não existe", escreveu.



Ludmilla cobrou uma correção das publicações e avisou que poderá tomar medidas legais. "Então corrijam a publicação e se retratem da mesma forma que divulgaram a informação errada. Caso contrário meus advogados vão entrar em contato com vocês. Cansei dessa palhaçada com o meu nome". A artista ainda foi específica ao negar determinadas interpretações do conteúdo. "Em nenhum momento desse vídeo eu falei sobre bailarino ou demissão de ninguém específico. Vocês pegaram um desabafo meu com os meus fãs, cortaram o áudio, manipularam e inventaram um contexto que não existe", escreveu.Ludmilla cobrou uma correção das publicações e avisou que poderá tomar medidas legais. "Então corrijam a publicação e se retratem da mesma forma que divulgaram a informação errada. Caso contrário meus advogados vão entrar em contato com vocês. Cansei dessa palhaçada com o meu nome".

já deu a falta de respeito de algumas páginas de twitter comigo, já deu

por anos eu relevei muita coisa achando que em algum momento vocês iam parar e começar a me respeitar enquanto ser humano, mas pelo visto não foi possível

então agora acabou, tolerância 0 pra fake news,… — LUDMILLA (@Ludmilla) September 17, 2026

Em outra publicação, ela desabafou. "Já deu a falta de respeito de algumas páginas de Twitter comigo, já deu. Por anos eu relevei muita coisa achando que em algum momento vocês iam parar e começar a me respeitar enquanto ser humano, mas pelo visto não foi possível. Então agora acabou, tolerância zero pra fake news, distorção, coisa que eu não falei sendo colocada na minha boca, tudo isso vai ser tratado juridicamente. Não vou mais discutir, explicar, nem pedir respeito, meus advogados vão resolver a partir de agora”, disse.

já deu a falta de respeito de algumas páginas de twitter comigo, já deu

por anos eu relevei muita coisa achando que em algum momento vocês iam parar e começar a me respeitar enquanto ser humano, mas pelo visto não foi possível

então agora acabou, tolerância 0 pra fake news,… — LUDMILLA (@Ludmilla) September 17, 2026



O que diz o áudio vazado



Na suposta gravação completa, Ludmilla teria proposto uma "DR" com os fãs e falava sobre o período em que se manteve mais distante. Segundo ela, o afastamento aconteceu, em parte, porque se sentia desrespeitada pela maneira como alguns admiradores se comunicavam.

Você começando o áudio super fofa reconhecendo que tem errado no afastamento e que tá disposta a corrigir e eles com essa palhaçada pic.twitter.com/LVQSbm7qD8 — Wess (@afrochato) September 17, 2026 "Sei que eu fiquei um tempo afastada de vocês, mas muitas vezes é porque eu não gostava da forma que vocês falavam comigo. Eu me sentia completamente desrespeitada. E a minha reação era me afastar", explicou.



A cantora ainda teria reconhecido que a falta de comunicação também deixava espaço para especulações. "Quando eu me afasto e não conto nada para vocês, eu também abro um espaço para vocês preencherem as lacunas de imaginação que vocês têm e acham o que está acontecendo. Aí vocês começam a inventar mil teorias, a juntar uma coisa na outra, saem falando como verdade absoluta simplesmente coisas que não existem", explicou.



Ludmilla disse que pretende mudar a própria postura e restabelecer uma comunicação mais próxima com os fãs. Para isso, porém, estabeleceu condições. "Eu vou fazer a minha parte a partir de agora. Mais uma vez eu estou tentando retomar a nossa conexão. E eu espero que daqui para frente ela seja com respeito, com cumplicidade. Eu não quero ninguém passando a mão na minha cabeça para tudo o que eu fizer não, mas, cara, vocês pegam muito pesado com coisa que não tem motivo nenhum".



Em outro momento, a artista reclamou da maneira como alguns seguidores reagem quando surge alguma situação negativa envolvendo pessoas que trabalham com ela. Sem citar nomes, comparou o tempo de relação com os fãs ao de profissionais contratados mais recentemente.



"Todas as vezes que acontece alguma coisa ruim, vocês nunca dão o benefício da dúvida para mim. (...) Vocês me acompanham há anos, aí sei lá, alguém que eu contratei, que está trabalhando comigo há um ano, dois anos, vocês preferem — vocês sem saber de nada, no escuro — ficar do lado de uma pessoa que eu acabei de contratar há um ano do que de mim, que vocês conhecem há anos", declarou.



Ela também pediu que a intensidade das cobranças seja transformada em apoio quando lançar novos trabalhos. "Eu quero ver essa energia, essa disposição que vocês têm para reclamar, de cobrar, de me atacar, sendo divulgada para quando eu lançar as músicas novas, projeto novo (...) Defender quando tiver injustiça por aí, quando acontecer injustiça comigo."



'Fragmentos' e nova gravadora



Grande parte da conversa foi dedicada ao futuro de "Fragmentos". Ludmilla explicou que a troca de gravadora durante o projeto interferiu na continuidade dos trabalhos ligados ao álbum.



"No meio de 'Fragmentos', gente, desse álbum que já foi tão conturbado, eu troquei de gravadora. Eu troquei de gravadora! (...) Uma gravadora nova não vai me contratar para trabalhar um projeto que eu lancei com outra gravadora", explicou.



Segundo ela, o novo momento envolve questões burocráticas e a elaboração de outra estratégia. "No meio disso tudo, existe papelada, existe estratégia, existe planejamento a ser construído, um novo planejamento. (...) Para acalmar o coração de vocês: tudo o que a gente está construindo com a gravadora nova está muito foda. Só que para tudo existe um tempo".



A cantora adiantou ainda que prepara uma ação para encerrar o ciclo do disco. "Eu preparei para o nosso último ato uma coisa muito especial. Eu vou fechar esse álbum, esse ciclo com uma coisa muito especial", afirmou a artista, que completou:



"Eu estou muito motivada com a minha gravadora nova, estou muito feliz, e eu queria que vocês estivessem participando desse momento comigo. Mas é um processo. Eu preciso que vocês tenham paciência". "Sei que eu fiquei um tempo afastada de vocês, mas muitas vezes é porque eu não gostava da forma que vocês falavam comigo. Eu me sentia completamente desrespeitada. E a minha reação era me afastar", explicou.A cantora ainda teria reconhecido que a falta de comunicação também deixava espaço para especulações. "Quando eu me afasto e não conto nada para vocês, eu também abro um espaço para vocês preencherem as lacunas de imaginação que vocês têm e acham o que está acontecendo. Aí vocês começam a inventar mil teorias, a juntar uma coisa na outra, saem falando como verdade absoluta simplesmente coisas que não existem", explicou.Ludmilla disse que pretende mudar a própria postura e restabelecer uma comunicação mais próxima com os fãs. Para isso, porém, estabeleceu condições. "Eu vou fazer a minha parte a partir de agora. Mais uma vez eu estou tentando retomar a nossa conexão. E eu espero que daqui para frente ela seja com respeito, com cumplicidade. Eu não quero ninguém passando a mão na minha cabeça para tudo o que eu fizer não, mas, cara, vocês pegam muito pesado com coisa que não tem motivo nenhum".Em outro momento, a artista reclamou da maneira como alguns seguidores reagem quando surge alguma situação negativa envolvendo pessoas que trabalham com ela. Sem citar nomes, comparou o tempo de relação com os fãs ao de profissionais contratados mais recentemente."Todas as vezes que acontece alguma coisa ruim, vocês nunca dão o benefício da dúvida para mim. (...) Vocês me acompanham há anos, aí sei lá, alguém que eu contratei, que está trabalhando comigo há um ano, dois anos, vocês preferem — vocês sem saber de nada, no escuro — ficar do lado de uma pessoa que eu acabei de contratar há um ano do que de mim, que vocês conhecem há anos", declarou.Ela também pediu que a intensidade das cobranças seja transformada em apoio quando lançar novos trabalhos. "Eu quero ver essa energia, essa disposição que vocês têm para reclamar, de cobrar, de me atacar, sendo divulgada para quando eu lançar as músicas novas, projeto novo (...) Defender quando tiver injustiça por aí, quando acontecer injustiça comigo."Grande parte da conversa foi dedicada ao futuro de "Fragmentos". Ludmilla explicou que a troca de gravadora durante o projeto interferiu na continuidade dos trabalhos ligados ao álbum."No meio de 'Fragmentos', gente, desse álbum que já foi tão conturbado, eu troquei de gravadora. Eu troquei de gravadora! (...) Uma gravadora nova não vai me contratar para trabalhar um projeto que eu lancei com outra gravadora", explicou.Segundo ela, o novo momento envolve questões burocráticas e a elaboração de outra estratégia. "No meio disso tudo, existe papelada, existe estratégia, existe planejamento a ser construído, um novo planejamento. (...) Para acalmar o coração de vocês: tudo o que a gente está construindo com a gravadora nova está muito foda. Só que para tudo existe um tempo".A cantora adiantou ainda que prepara uma ação para encerrar o ciclo do disco. "Eu preparei para o nosso último ato uma coisa muito especial. Eu vou fechar esse álbum, esse ciclo com uma coisa muito especial", afirmou a artista, que completou:"Eu estou muito motivada com a minha gravadora nova, estou muito feliz, e eu queria que vocês estivessem participando desse momento comigo. Mas é um processo. Eu preciso que vocês tenham paciência".

Críticas à equipe e saída de Yuri Costa



A conversa acontece em um momento de críticas de alguns fãs à equipe de Ludmilla. Em diferentes publicações, internautas vêm cobrando mudanças na gestão e na condução da carreira da cantora. "Vamos aprender a trabalhar com gente profissional de verdade, né", escreveu um perfil. Outro pediu que ela "mude a equipe e comece a focar mais na carreira".



Também nesta semana, Yuri Costa anunciou que não faz mais parte do balé de Ludmilla. Na terça-feira (15), o dançarino afirmou que a decisão de seu desligamento havia partido da equipe da artista após três anos de trabalho.



"Venho por meio desta mensagem comunicar que, por uma decisão da equipe, eu não faço mais parte do ballet da cantora Ludmilla. Foram três anos de muito aprendizado. Sou grato por toda trajetória que construí ali e toda bagagem que levarei comigo", escreveu.



A saída também recebeu comentários de internautas. "Loucura demitir ele", escreveu uma pessoa. Outra afirmou: "Era o que dava vida no ballet. Alguém que era foda do início ao fim". Houve ainda quem encarasse a decisão como parte de uma relação profissional: "Como toda empresa, alguém sempre acaba sendo desligado. Ele é talentoso, logo estará em outro ballet e vida que segue".



Após o pronunciamento de Ludmilla sobre o vazamento do áudio, alguns perfis demonstraram apoio à cantora. "Achei ela super sincera e disposta a estar próxima dos fãs, quem dera todas as minhas favs (favoritas/ídolas) fossem assim", escreveu um usuário.



Outra internauta comentou: "Fiquei com dó delas, às vezes os fãs pesam muito pesado com seus ídolos. Vejo isso acontecendo com ela, Luísa, Anitta, deve ser difícil mesmo". "Véi, ela super disposta e esse povo distorcendo tudo, que ódio", acrescentou outro perfil.

Procurada pelo O DIA para comentar o caso, a assessoria da cantora não retornou. O espaço segue aberto para manifestação.



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa