Equipe de Ludmilla demitiu Yuri Costa, dançarino do ballet, e dividiu opiniões de fãs e internautas nas redes - Reprodução / Instagram

Equipe de Ludmilla demitiu Yuri Costa, dançarino do ballet, e dividiu opiniões de fãs e internautas nas redesReprodução / Instagram

Publicado 16/09/2026 12:27



Yuri Costa anunciou que não faz mais parte do balé de Ludmilla após uma decisão da equipe da cantora. O dançarino comunicou a saída pelos stories do Instagram, na terça-feira (15), e agradeceu pelos três anos em que integrou o grupo.

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"Venho por meio desta mensagem comunicar que, por uma decisão da equipe, eu não faço mais parte do ballet da cantora Ludmilla. Foram três anos de muito aprendizado. Sou grato por toda trajetória que construí ali e toda bagagem que levarei comigo. Obrigado pelo carinho e acolhimento comigo e minha arte por todos esses anos, vocês são incríveis e espero que continuem me acompanhando aqui", escreveu.



Yuri ainda indicou que pretende seguir trabalhando após o desligamento. "Vamos nessa porque o show não pode parar!!! Dito isto, estou super disponível e apto para trabalhos", completou.



A decisão repercutiu entre internautas. Em uma das publicações sobre o caso, uma pessoa lamentou: "Loucura demitir ele". Outra escreveu: "Juro, era o que dava vida no ballet. Alguém que era fod* do início ao fim". Também houve críticas direcionadas à gestão da carreira de Ludmilla. "Eu falo que a equipe dela de gestão é péssima. Não é possível que ninguém ali veja e fale: 'Não faça isso, está maluca?'", escreveu um perfil. Outro comentou: "Tanta gente para demitir, e ela escolhe a pessoa errada".



Em sentido diferente, um internauta tratou o desligamento como parte natural de uma relação profissional. "É isso, gente... Como toda empresa, alguém sempre acaba sendo desligado. Ele é talentoso, logo estará em outro ballet e vida que segue", comentou.



Outro perfil resumiu a saída como uma perda para o grupo: "Enfim... perdeu um grande bailarino".



*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa