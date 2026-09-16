Equipe de Ludmilla demitiu Yuri Costa, dançarino do ballet, e dividiu opiniões de fãs e internautas nas redesReprodução / Instagram
Yuri ainda indicou que pretende seguir trabalhando após o desligamento. "Vamos nessa porque o show não pode parar!!! Dito isto, estou super disponível e apto para trabalhos", completou.
A decisão repercutiu entre internautas. Em uma das publicações sobre o caso, uma pessoa lamentou: "Loucura demitir ele". Outra escreveu: "Juro, era o que dava vida no ballet. Alguém que era fod* do início ao fim". Também houve críticas direcionadas à gestão da carreira de Ludmilla. "Eu falo que a equipe dela de gestão é péssima. Não é possível que ninguém ali veja e fale: 'Não faça isso, está maluca?'", escreveu um perfil. Outro comentou: "Tanta gente para demitir, e ela escolhe a pessoa errada".
Em sentido diferente, um internauta tratou o desligamento como parte natural de uma relação profissional. "É isso, gente... Como toda empresa, alguém sempre acaba sendo desligado. Ele é talentoso, logo estará em outro ballet e vida que segue", comentou.
Outro perfil resumiu a saída como uma perda para o grupo: "Enfim... perdeu um grande bailarino".
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa