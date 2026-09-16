Priscilla revelou que Anitta 'não amou' música que ela enviou para uma possível parceria entre as duas - Reprodução / Instagram

Priscilla revelou que Anitta 'não amou' música que ela enviou para uma possível parceria entre as duasReprodução / Instagram

Publicado 16/09/2026 13:41

Priscilla revelou que Anitta não gostou de uma música que ela enviou para uma possível parceria entre as duas. Durante entrevista, a cantora contou que já havia conversado com a artista sobre a ideia de gravarem juntas e decidiu apresentar "Meu Santo Me Guarde", faixa que considera um dos xodós de seu novo álbum.

Priscilla confirmou que Anitta recusou participar de sua música “Meu Santo me Guarde”, Anitta mandou um “Não amei”. pic.twitter.com/gysWDJtUcC — Anitta Press (@AnittaPress) September 16, 2026

Questionada sobre a possibilidade de um feat com Anitta, Priscilla não escondeu a vontade. "Ai, queria tanto!", respondeu. Em seguida, contou que a tentativa já chegou a sair do campo das conversas. "Eu amo muito ela. Eu já mandei uma música, mas ela não gostou muito", disse, aos risos.



Segundo Priscilla, Anitta já havia demonstrado interesse em uma colaboração no futuro. "A gente sempre falou, tipo, ela sempre falou: 'Ai, vamos gravar um dia'. Aí um dia eu mandei uma música", relembrou. Questionada sobre a possibilidade de um feat com Anitta, Priscilla não escondeu a vontade. "Ai, queria tanto!", respondeu. Em seguida, contou que a tentativa já chegou a sair do campo das conversas. "Eu amo muito ela. Eu já mandei uma música, mas ela não gostou muito", disse, aos risos.Segundo Priscilla, Anitta já havia demonstrado interesse em uma colaboração no futuro. "A gente sempre falou, tipo, ela sempre falou: 'Ai, vamos gravar um dia'. Aí um dia eu mandei uma música", relembrou.