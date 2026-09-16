Priscilla revelou que Anitta 'não amou' música que ela enviou para uma possível parceria entre as duasReprodução / Instagram
Priscilla confirmou que Anitta recusou participar de sua música “Meu Santo me Guarde”, Anitta mandou um “Não amei”. pic.twitter.com/gysWDJtUcC— Anitta Press (@AnittaPress) September 16, 2026
Questionada sobre a possibilidade de um feat com Anitta, Priscilla não escondeu a vontade. "Ai, queria tanto!", respondeu. Em seguida, contou que a tentativa já chegou a sair do campo das conversas. "Eu amo muito ela. Eu já mandei uma música, mas ela não gostou muito", disse, aos risos.
Segundo Priscilla, Anitta já havia demonstrado interesse em uma colaboração no futuro. "A gente sempre falou, tipo, ela sempre falou: 'Ai, vamos gravar um dia'. Aí um dia eu mandei uma música", relembrou.
A escolha foi "Meu Santo Me Guarde". Priscilla afirmou que gosta especialmente da faixa e decidiu enviá-la à cantora. A resposta, no entanto, foi direta. "Eu amo que ela é muito direta. (...) Eu vou falar: era 'Meu Santo Me Guarde'. (...) Aí eu mandei pra ela, ela: 'Não amei'", contou.
Surpreso, o entrevistador quis confirmar se Anitta havia usado exatamente essas palavras. "Ela escreveu 'não amei'?!", perguntou. "Sim, ela me mandou", respondeu Priscilla.
A faixa faz parte de "Eco", primeiro projeto independente de Priscilla. O disco marca os 20 anos de carreira da artista e a nova fase em que passou a lançar músicas com autonomia, sem vínculo com gravadoras.
*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa