Priscilla revelou que Anitta 'não amou' música que ela enviou para uma possível parceria entre as duasReprodução / Instagram

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Carolina Irigoyen
Priscilla revelou que Anitta não gostou de uma música que ela enviou para uma possível parceria entre as duas. Durante entrevista, a cantora contou que já havia conversado com a artista sobre a ideia de gravarem juntas e decidiu apresentar "Meu Santo Me Guarde", faixa que considera um dos xodós de seu novo álbum.

Questionada sobre a possibilidade de um feat com Anitta, Priscilla não escondeu a vontade. "Ai, queria tanto!", respondeu. Em seguida, contou que a tentativa já chegou a sair do campo das conversas. "Eu amo muito ela. Eu já mandei uma música, mas ela não gostou muito", disse, aos risos.

Segundo Priscilla, Anitta já havia demonstrado interesse em uma colaboração no futuro. "A gente sempre falou, tipo, ela sempre falou: 'Ai, vamos gravar um dia'. Aí um dia eu mandei uma música", relembrou.
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A escolha foi "Meu Santo Me Guarde". Priscilla afirmou que gosta especialmente da faixa e decidiu enviá-la à cantora. A resposta, no entanto, foi direta. "Eu amo que ela é muito direta. (...) Eu vou falar: era 'Meu Santo Me Guarde'. (...) Aí eu mandei pra ela, ela: 'Não amei'", contou.

Surpreso, o entrevistador quis confirmar se Anitta havia usado exatamente essas palavras. "Ela escreveu 'não amei'?!", perguntou. "Sim, ela me mandou", respondeu Priscilla.

A faixa faz parte de "Eco", primeiro projeto independente de Priscilla. O disco marca os 20 anos de carreira da artista e a nova fase em que passou a lançar músicas com autonomia, sem vínculo com gravadoras. 

*Reportagem da estagiária Carolina Irigoyen, sob supervisão de Isabelle Rosa