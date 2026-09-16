Anitta durante a turnê 'Equilibrvm'Lucas Ramos / Brazil News
A academia ressaltou que a categoria Melhor Artista Revelação também apresenta um conjunto singular de indicados, cuja diversidade reafirma o compromisso em proporcionar oportunidades iguais. "Esses artistas refletem a extraordinária diversidade e o constante crescimento da música latina, e nossa Academia continua a evoluir em resposta a esse cenário dinâmico e criativo. No centro do nosso Processo de Premiação estão nossos membros, cuja participação e experiência garantem que a premiação continue sendo a referência de excelência na música latina", pontuou Manuel Abud, CEO da Academia Latina da Gravação.
Os indicados foram selecionados em 60 categorias e refletem uma ampla variedade de artistas que lançaram gravações durante o período de elegibilidade, de 1º de junho de 2025 a 31 de maio de 2026. Todas as músicas consideradas para indicações precisavam ser inéditas, contendo uma porcentagem mínima da letra (60%) em espanhol, português ou qualquer língua regional nativa.
A rodada final de votação para determinar os ganhadores está aberta a todos os membros ativos e votantes da academia, e terá início em 1º de outubro. A premiação ocorre no dia 12 de novembro, diretamente da MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos. A celebração é a principal homenagem internacional que celebra a excelência da música latina.
Veja a lista dos indicados ao Grammy Latino
"Ha ha" - CA7RIEL & Paco Amoroso
"¿Cómo se ama?" - Jorge Drexler
"Dime" - Silvana Estrada
"O amor nos encontrou" - Loulu Gilberto
"Coleccionando heridas" - Karol G & Marco Antonio Solis
"Femme fatale" - Mon Laferte
"Desde que te tengo" - Carin Leon
"Nino" - Milo J
"La perla" - Rosalía com Yahritza e Su Esencia
"Alma" - Elena Rose
Álbum do Ano
Equilibrivm - Anitta
Free spirits - CA7RIEL & Paco Amoroso
Taracá - Jorge Drexler
Vendran suaves lluvias - Silvana Estrada
Tropicoqueta - Karol G
Femme fatale - Mon Laferte
Muda - Carin Leon
La vida era mas corta - Milo J
¿Donde es el after? - Rawayana
Lux (Complete Works) - Rosalia
Canção do Ano
"Coleccionando heridas" - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castano & Karol G, compositores (Karol G & Marco Antonio Solis)
"¿Cómo se ama?" - Jorge Drexler & Diego Lopez Crespo “Mauro”, compositores (Jorge Drexler)
"Dime" - Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)
"Femme fatale" - Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)
"Hasta Jesus tuvo un mal dia" - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez "Vibarco", Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso com Sting)
"Humano" - Emmanuel Briceno, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana, compositores (Juanes & Vivir Quintana)
"La perla" - Noah Goldstein, David Rodriguez, Ryan Tedder, Rosalia & Dylan Wiggins, compositores (Rosalia com Yahritza e Su Esencia)
"Mi gran amor" - Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gomez Castano, Manuel Lorente, Daniel Rondon & Carlos Santana, compositores (Santana com Becky G)
"Nilo" - Massimo Giovanardi & Zanna, compositora (Zanna)
"Solifican12" - Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz, compositores (Milo J)
Melhor Artista Revelação
Delilah
FABIAN
Loulu Gilberto
Arath Herce
Macario Martinez
maye
Sofia Monroy
Kendall Pena
Dora Sanches
ARIA VEGA
Zeca Veloso
"Águas de um Mar Azul" - Compositores: Fábio e Hyldon, intérprete: Urias
"Memória" - Compositores: Caminho, Noah Goldstein, Armando Machado, Rosalía e Dylan Wiggins, intérpretes: Rosalía e Carminho
"No Vento de Nós" - Compositores: Djodje Almeida, Criolo, Dino D'Santiago e Amaro Freitas, intérpretes: Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago
"Sua Onda" - Compositores: Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte, intérprete: Marisa Monte
"Viver e Morrer de Amor na América Latina" - Compositor: Johnny Hooker, intérpretes: Johnny Hooker e Ney Matogrosso
"A La Niña Que Fui" – Kany García
"Amarillo" – Joaquina
"(favorito)" – nic
"La Perla" – Rosalía com Yahritza e Su Esencia
"Melancolía" – Mon Laferte
Melhor Interpretação Reggaeton
"Contrabando" – Rauw Alejandro, Wisin e Ñengo Flow
"Choque" – Bad Gyal com participação de Chencho Corleone
"Verano Rosa" - KAROL G ft.
"Uma Aventura" – Ozuna
"Uñas Afiladas" – Sofía Reyes e Luísa Sonza
Melhor Álbum de Música "Urban"
"Más Cara" – Bad Gyal
"Omerta" – J Balvin e Ryan Castro
"Borondo (5020 sessões Rcrds)" - Beéle
"Tropicoqueta" – KAROL G
"Não perturbe: Check-out tardio" – Jovem Miko
Melhor Canção "Urban"
"Buenos Términos" - Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra e Daniel Silva De Sousa (Rauw Alejandro)
"Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" - Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee)
"Por Si Mañana No Estoy" - Omar Courtz
"Relíquia Do 2T" - DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto & Mc Vine7 (Vários Artistas)
"Yo y Tú" - Beéle, Kevyn Mauricio Cruz "Keityn", Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo & Cristian Andrés Salazar (Ovy On The Drums, Quevedo & Beele)
Melhor Álbum de Rock
"A La Mitad" – Beta
"Malícia" – Mägo de Oz
"Cerimônia" – 1915
"Brilho" – Fito Páez
"La Frontera" – Viniloversus
Melhor Álbum de Música Alternativa
"CUERPOS, Vol. 1" – Babasónicos
"DESDE EL COMA" – BRUSES
"ESPÍRITOS LIVRES" – CA7RIEL & Paco Amoroso
"Demian" – Teo Planell
"LUX (Obras Completas)" – Rosalía
Artistas com mais frequência
Édgar Barrera – 10
KAROL G – 7
Rosalía – 7
CA7RIEL & Paco Amoroso – 7
Jorge Drexler – 7
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