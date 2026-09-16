Anitta durante a turnê 'Equilibrvm' - Lucas Ramos / Brazil News

Anitta durante a turnê 'Equilibrvm'Lucas Ramos / Brazil News

Publicado 16/09/2026 11:12 | Atualizado 17/09/2026 08:19

Grammy Latino anunciou, nesta quarta-feira (16), os indicados à 27ª edição da premiação. Entre os artistas concorrentes estão Marisa Monte, Urias, Criolo, Johnny Hooker e Ney Matogrosso. Anitta também está na lista, disputando a categoria Álbum do Ano com "Equilibrivm".

Free spirits (CA7RIEL & Paco Amoroso), Taracá (Jorge Drexler), Vendran suaves lluvias (Silvana Estrada), Tropicoqueta (Karol G), Femme fatale (Mon Laferte), Muda (Carin Leon), La vida era mas corta (Milo J), ¿Donde es el after? (Rawayana), e Lux (Complete Works) (Rosalia) também foram indicados à mesma categoria.

De acordo com o Grammy Latino, os indicados ao Álbum do Ano de 2026 apresentaram um equilíbrio entre gênero, geração, país de origem e identidade sexual, enquanto os concorrentes refletem a diversidade da música latina, que continua ampliando sua influência cultural em todo o mundo.



A academia ressaltou que a categoria Melhor Artista Revelação também apresenta um conjunto singular de indicados, cuja diversidade reafirma o compromisso em proporcionar oportunidades iguais. "Esses artistas refletem a extraordinária diversidade e o constante crescimento da música latina, e nossa Academia continua a evoluir em resposta a esse cenário dinâmico e criativo. No centro do nosso Processo de Premiação estão nossos membros, cuja participação e experiência garantem que a premiação continue sendo a referência de excelência na música latina", pontuou Manuel Abud, CEO da Academia Latina da Gravação.



Os indicados foram selecionados em 60 categorias e refletem uma ampla variedade de artistas que lançaram gravações durante o período de elegibilidade, de 1º de junho de 2025 a 31 de maio de 2026. Todas as músicas consideradas para indicações precisavam ser inéditas, contendo uma porcentagem mínima da letra (60%) em espanhol, português ou qualquer língua regional nativa.



A rodada final de votação para determinar os ganhadores está aberta a todos os membros ativos e votantes da academia, e terá início em 1º de outubro. A premiação ocorre no dia 12 de novembro, diretamente da MGM Grand Garden Arena, em Las Vegas, Nevada, nos Estados Unidos. A celebração é a principal homenagem internacional que celebra a excelência da música latina.



Veja a lista dos indicados ao Grammy Latino

Gravação do Ano

"Ha ha" - CA7RIEL & Paco Amoroso

"¿Cómo se ama?" - Jorge Drexler

"Dime" - Silvana Estrada

"O amor nos encontrou" - Loulu Gilberto

"Coleccionando heridas" - Karol G & Marco Antonio Solis

"Femme fatale" - Mon Laferte

"Desde que te tengo" - Carin Leon

"Nino" - Milo J

"La perla" - Rosalía com Yahritza e Su Esencia

"Alma" - Elena Rose



Álbum do Ano

Equilibrivm - Anitta

Free spirits - CA7RIEL & Paco Amoroso

Taracá - Jorge Drexler

Vendran suaves lluvias - Silvana Estrada

Tropicoqueta - Karol G

Femme fatale - Mon Laferte

Muda - Carin Leon

La vida era mas corta - Milo J

¿Donde es el after? - Rawayana

Lux (Complete Works) - Rosalia



Canção do Ano

"Coleccionando heridas" - Edgar Barrera, Kevyn Mauricio Cruz, Luis Miguel Gomez Castano & Karol G, compositores (Karol G & Marco Antonio Solis)

"¿Cómo se ama?" - Jorge Drexler & Diego Lopez Crespo “Mauro”, compositores (Jorge Drexler)

"Dime" - Silvana Estrada, compositora (Silvana Estrada)

"Femme fatale" - Mon Laferte, compositora (Mon Laferte)

"Hasta Jesus tuvo un mal dia" - Rafa Arcaute, Renee Barri, CA7RIEL & Paco Amoroso, Vicente Jimenez "Vibarco", Martin Kierszenbaum, John Ryan, Gordon Matthew Thomas Sumner & Federico Vindver, compositores (CA7RIEL & Paco Amoroso com Sting)

"Humano" - Emmanuel Briceno, Juanes, Felipe Navia & Vivir Quintana, compositores (Juanes & Vivir Quintana)

"La perla" - Noah Goldstein, David Rodriguez, Ryan Tedder, Rosalia & Dylan Wiggins, compositores (Rosalia com Yahritza e Su Esencia)

"Mi gran amor" - Edgar Barrera, Becky G, Luis Miguel Gomez Castano, Manuel Lorente, Daniel Rondon & Carlos Santana, compositores (Santana com Becky G)

"Nilo" - Massimo Giovanardi & Zanna, compositora (Zanna)

"Solifican12" - Santiago Alvarado, Milo J & Santiago Ruiz, compositores (Milo J)



Melhor Artista Revelação

Delilah

FABIAN

Loulu Gilberto

Arath Herce

Macario Martinez

maye

Sofia Monroy

Kendall Pena

Dora Sanches

ARIA VEGA

Zeca Veloso

Canção em Língua Portuguesa

"Águas de um Mar Azul" - Compositores: Fábio e Hyldon, intérprete: Urias

"Memória" - Compositores: Caminho, Noah Goldstein, Armando Machado, Rosalía e Dylan Wiggins, intérpretes: Rosalía e Carminho

"No Vento de Nós" - Compositores: Djodje Almeida, Criolo, Dino D'Santiago e Amaro Freitas, intérpretes: Criolo, Amaro Freitas e Dino D'Santiago

"Sua Onda" - Compositores: Arnaldo Antunes, Carlinhos Brown e Marisa Monte, intérprete: Marisa Monte

"Viver e Morrer de Amor na América Latina" - Compositor: Johnny Hooker, intérpretes: Johnny Hooker e Ney Matogrosso

Melhor Canção Pop

"A La Niña Que Fui" – Kany García

"Amarillo" – Joaquina

"(favorito)" – nic

"La Perla" – Rosalía com Yahritza e Su Esencia

"Melancolía" – Mon Laferte



Melhor Interpretação Reggaeton

"Contrabando" – Rauw Alejandro, Wisin e Ñengo Flow

"Choque" – Bad Gyal com participação de Chencho Corleone

"Verano Rosa" - KAROL G ft.

"Uma Aventura" – Ozuna

"Uñas Afiladas" – Sofía Reyes e Luísa Sonza



Melhor Álbum de Música "Urban"

"Más Cara" – Bad Gyal

"Omerta" – J Balvin e Ryan Castro

"Borondo (5020 sessões Rcrds)" - Beéle

"Tropicoqueta" – KAROL G

"Não perturbe: Check-out tardio" – Jovem Miko



Melhor Canção "Urban"

"Buenos Términos" - Rauw Alejandro, René Basabe, Javier Cortes Del Peso, Eduardo Puche, Miguel Puche, Nino K. Segarra e Daniel Silva De Sousa (Rauw Alejandro)

"Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66" - Santiago Alvarado, Bizarrap & Daddy Yankee (Bizarrap & Daddy Yankee)

"Por Si Mañana No Estoy" - Omar Courtz

"Relíquia Do 2T" - DJ GU, Mc Dkziin, Mc FR da Norte, Mc Joãozinho VT, Mc Tuto & Mc Vine7 (Vários Artistas)

"Yo y Tú" - Beéle, Kevyn Mauricio Cruz "Keityn", Diego Leon Vélez, Ovy On The Drums, Quevedo & Cristian Andrés Salazar (Ovy On The Drums, Quevedo & Beele)



Melhor Álbum de Rock

"A La Mitad" – Beta

"Malícia" – Mägo de Oz

"Cerimônia" – 1915

"Brilho" – Fito Páez

"La Frontera" – Viniloversus



Melhor Álbum de Música Alternativa

"CUERPOS, Vol. 1" – Babasónicos

"DESDE EL COMA" – BRUSES

"ESPÍRITOS LIVRES" – CA7RIEL & Paco Amoroso

"Demian" – Teo Planell

"LUX (Obras Completas)" – Rosalía



Artistas com mais frequência

Édgar Barrera – 10

KAROL G – 7

Rosalía – 7

CA7RIEL & Paco Amoroso – 7

Jorge Drexler – 7

*Com informações da AFP