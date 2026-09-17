Tiago Leifert será o apresentador de mais uma temporada do The Voice Brasil - Reprodução/SBT

Tiago Leifert será o apresentador de mais uma temporada do The Voice BrasilReprodução/SBT

Publicado 17/09/2026 00:00

O SBT aproveitará a próxima Data FIFA (período em que os torneios de futebol são interrompidos) para fazer testes em sua programação. O The Voice Brasil, originalmente anunciado para as noites de quarta, estreará em um domingo, no dia 27. A nova temporada do reality debutará em uma dobradinha com o Domingo Legal e o Programa Silvio Santos, responsáveis pelos melhores índices de audiência da grade da emissora.

A mudança para os domingos, porém, ainda não é definitiva. A Canal D apurou que o SBT só tomará uma decisão sobre o dia fixo do The Voice Brasil após analisar os índices da estreia do programa. As noites de quarta ainda não estão descartadas, assim como o final das tardes de sábado, em que o formato chegou a ser testado no ano passado, com reapresentações.

Rinha de canais de notícias

É difícil precisar qual foi o canal de notícias mais assistido do país nesta terça-feira (15), dia em que todos os olhos estavam voltados para o Supremo Tribunal Federal. A CNN Brasil alcançou mais de 500 mil dispositivos conectados no YouTube, alcançando o posto de live mais assistida da plataforma em várias vezes ao longo do dia. A GloboNews, no entanto, alcançou picos de 3 pontos no Painel Nacional de Televisão, fechando a terça-feira acima de diversos canais abertos.

A Fazenda atola no ibope

Adriane Galisteu comanda mais uma temporada de A Fazenda - Reprodução/Record

Adriane Galisteu comanda mais uma temporada de A FazendaReprodução/Record

Depois da segunda pior estreia de toda a sua história, A Fazenda passou por apuros ainda maiores em sua segunda noite de exibição. Na terça-feira, o reality show da Record anotou apenas 3,55 pontos de média no Painel Nacional de Televisão, índice que compila os números das 15 principais regiões metropolitanas do país, de acordo com dados obtidos pela Canal D com fontes do mercado. O programa ficou em terceiro lugar, atrás dos 3,84 obtidos pelo SBT com o Programa do Ratinho e a Copa Sul-Americana.

Globo já fatura com Avenida Brasil 2

Continuação de Avenida Brasil está oficialmente confirmada - Divulgação/TV Globo

Continuação de Avenida Brasil está oficialmente confirmadaDivulgação/TV Globo

A Globo já está faturando com Avenida Brasil 2 antes mesmo da estreia do folhetim. A emissora já fechou um acordo com a TV portuguesa SIC para uma adaptação local da trama, que se chamará Avenida Portugal. A trama local vai mesclar os textos das duas temporadas de Avenida Brasil, que fez um grande sucesso em sua exibição original no país -- a trama já foi reprisada por lá várias vezes, sempre com bons índices de audiência.

É POP OU FLOP?

É pop... a atual fase do Melhor da Tarde. Mesmo em um momento enfadonho para o noticiário de celebridades, com pouquíssimas coisas acontecendo, a atração da Band segue interessante pela química e pelo carisma de seu elenco, que conseguem render o bloco mesmo sem pautas.

É flop... a atual fase do Fofocalizando. Ele é a antítese perfeita do concorrente: além de também sofrer com a falta de pautas, ele sofre com a falta de criatividade da produção. É nítido que até os apresentadores estão infelizes em analisar bizarrices como "os cinquentões mais gostosões".