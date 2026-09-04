Juliana Algañaraz - Reprodução/Na Telinha

Juliana AlgañarazReprodução/Na Telinha

Publicado 04/09/2026 00:00 | Atualizado 04/09/2026 06:42

A executiva, além de ter espantado os telespectadores fiéis da emissora, fez uma administração temerosa dos recursos da empresa, já que nenhum de seus investimentos teve resultado. Nos próximos dias, segundo apurou a Canal D, os executivos que haviam sido contratados pela ex-superintendente também serão dispensados.

Em agosto, a TV Gazeta marcou apenas 0,118 de média em São Paulo, atrás até de canais religiosos, como a Rede Vida (0,165) e a TV Aparecida (0,140), e de vários canais da televisão por assinatura.

Mudanças no SBT

O SBT iniciou uma reestruturação no telejornalismo de suas emissoras regionais. O ex-CNN Cláudio Cordeiro, que havia assumido o comando do departamento no Rio de Janeiro há 1 ano, deixou o canal no final de agosto – ele já acertou com outra emissora e deixou as portas abertas no canal. A rede irá ao mercado para encontrar um novo profissional para a direção do setor. Um nome deverá ser escolhido já na próxima semana, mesmo em meio ao caos provocado pelo período eleitoral.

Mais um dia, mais um vexame

Chamada da Globo - Reprodução/TV Globo

Chamada da GloboReprodução/TV Globo

A Globo lançou nos últimos dias uma extensa chamada anunciando quais filmes serão exibidos em sua programação ainda neste semestre. O material, que reeditava cenas de produções de Hollywood com inteligência artificial, não havia sido aprovado previamente pelos estúdios de cinema, que exigem ciência prévia de quaisquer alterações feitas em suas criações. A emissora foi notificada extrajudicialmente por um deles e correu para tirar o conteúdo das suas redes sociais.

Acabou o dinheiro

Casas Bahia - Divulgação/Casas Bahia

Casas BahiaDivulgação/Casas Bahia

A recuperação judicial das Casas Bahia está causando um pandemônio no departamento comercial das principais emissoras de televisão, principalmente naquelas que já tem uma operação transmidiática mais avançada. A varejista era um dos maiores anunciantes do ambiente digital e anunciou uma redução de até 95% na sua verba de publicidade. Há o temor de que o movimento desvalorize o inventário geral, já que a ausência de um player tende a derrubar o valor cobrado pela exposição. Um movimento semelhante já havia acontecido em 2023, na quebra da Americanas.

É POP OU FLOP?

É pop... a divulgação de 'A Fazenda 18'. A Record conseguiu construir um ecossistema muito eficiente, com produtos que se retroalimentam em torno do reality show. Nas redes sociais, o formato já repercute mais que o 'Estrelas da Casa' sem nem ter estreado.



É flop... a insistência de Ratinho em querer ser polêmico. Todos nós, sem exceções, já entendemos o que ele pensa de Érika Hilton. Se o apresentador está querendo atenção, deveria tentar sair correndo pelado por aí. É mais eficiente do que dizer a mesma coisa semana sim, semana também.



A Canal D faz uma breve pausa e volta a ser publicada na edição do dia 9 de O Dia. Até lá!