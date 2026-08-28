Marco Antônio Sabino - Divulgação/Band

Marco Antônio SabinoDivulgação/Band

Publicado 28/08/2026 00:00 | Atualizado 28/08/2026 12:25

No ar há apenas um mês, a nova fase da BandNews TV já enfrenta a uma crise nos bastidores . O canal de notícias perdeu ainda mais público (do pouco que tinha) com as mudanças na programação.

Além disso, a nova linha editorial determinada pelo executivo Marco Antônio Sabino está desagradando profissionais experientes.

Fontes da Canal D asseguram que Sabino, desde que assumiu a direção-geral, determinou que os jornalísticos do canal adotem uma cobertura pró-direita, escanteando o progressismo histórico da rede.

A ideia não agradou boa parte dos funcionários do canal, que apontam um problema na ideia de Sabino: o maior ibope da emissora, 'O É da Coisa', se destaca justamente pelos comentários progressistas de seu apresentador.

De casa nova

Dispensado do Prime Video depois de comentários maldosos sobre uma colega de trabalho, Rômulo Mendonça já tem um novo emprego. O narrador reforçará o time de esportes do Canal UOL e estreará já na tarde de hoje (28), como voz da partida entre Vasco e Palmeiras, no primeiro jogo da final do Brasileirão Sub-20. Além disso, ele também participará de programas do canal de notícias.

Balão de ensaio

Felipeh Campos - Reprodução/SBT

Felipeh CamposReprodução/SBT

O 'Casos de Família' ainda não é um tema totalmente superado no SBT. Nos últimos dias, a emissora passou a republicar edições antigas do programa em sua página no YouTube. Além disso, alguns apresentadores estão sendo convidados para gravar reacts das edições mais marcantes da atração – é o caso de Felipeh Campos, que protagonizou o vídeo desta semana. Nos bastidores, há uma corrente que defende a retomada do formato no modelo de temporadas, mas sem Christina Rocha.

Marcha da apuração

Renata Lo Prete - Reprodução/TV Globo

Renata Lo PreteReprodução/TV Globo

A Globo terá uma programação diferenciada em 4 de outubro, no primeiro turno das eleições. Neste dia, o 'Em Família com Eliana' e o 'Domingão com Huck' vão fazer uma dobradinha, entrando no ar às 14h35 e às 15h40, respectivamente. O 'Fantástico', que contará com o reforço de Renata Lo Prete, terá uma edição muito maior que o habitual, sendo transmitido das 17h às 23h25. Logo depois, a rede terá uma edição especial dos seus telejornais locais, com o 'Domingo Maior' entrando às 23h40.

É POP OU FLOP?

É pop... a volta do sofá ao estúdio do 'Fofocalizando'. O programa pode não estar em sua melhor fase de conteúdo, mas ao menos ganhou uma identidade mais acolhedora. As poltronas anteriores, além de feias, transmitiam uma sensação de distanciamento.



É flop... a atual escalação de filmes da 'Sessão da Tarde'. Nesta semana, o espaço exibiu um longa-metragem sobre a descoberta de um sabor de Cheetos. Desse jeito fica difícil dar audiência – e complica ainda mais a situação da reprise de 'Avenida Brasil'.