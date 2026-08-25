Gusttavo Lima - Reprodução/TV Globo

Gusttavo LimaReprodução/TV Globo

Publicado 25/08/2026 00:00

Em um final de semana atípico, a Globo mudou a sua programação para transmitir show de dois dos maiores nomes da indústria musical brasileira na atualidade: Gusttavo Lima esteve na grade da emissora na noite de sábado (22) com o 'Circuito Sertanejo', enquanto Anitta foi a atração de domingo (23) com a EQUILIBRIVAM Tour. Um levantamento obtido com exclusividade pela Canal D aponta que o sertanejo levou a melhor diante do pop: Anitta teve 5,106 milhões de telespectadores por minuto no Painel Nacional de Televisão (6,0 pontos de média), enquanto Gusttavo Lima foi assistido por 6,017 milhões de telespectadores por minuto (conquistando uma média de 7,1 pontos).

A audiência do SBT News

Em menos de 1 ano no ar, o SBT News conseguiu seu primeiro feito no quesito audiência televisiva: os primeiros dados do Ibope apontam que o canal de notícias já superou a BandNews TV e o Canal UOL, que se consolidou como lanterninha do gênero. Em diversos dias, a rede (que completará seu primeiro ano no ar apenas em dezembro) também consegue superar a Jovem Pan, ficando atrás apenas da GloboNews e da CNN Brasil. Os resultados estão acima das expectativas da rede.

Por falar em audiência

Douglas Tavolaro - Divulgação/Times Brasil

Douglas TavolaroDivulgação/Times Brasil

A Times Brasil | CNBC também está em um bom momento de audiência. O canal especializado no noticiário econômico superou em apenas 7 meses de 2026, de janeiro a julho, o seu desempenho acumulado em todo o ano de 2025. O canal já conquistou 43 milhões de telespectadores únicos em 2026, superando em 1 milhão a marca acumulada ao longo dos 12 meses do ano passado.

Novidade na RedeTV!

Daniel Caniato - Reprodução/RedeTV!

Daniel CaniatoReprodução/RedeTV!

Ex-Jovem Pan, Daniel Caniato é o mais novo contratado da RedeTV!. Ele assumiu o comando da versão matinal do 'RedeTV! Notícias', que passou a ser exibido na faixa das 9h da manhã. Em sua estreia, o apresentador não decepcionou no quesito audiência: mesmo herdando a faixa horária com traço absoluto de um concessionário, o jornalístico alcançou pico de 0,2 ponto em São Paulo, empatando com o 'Bora Brasil', da Band. No Rio, ele chegou a ficar em 4º lugar entre as TVs abertas.

É POP OU FLOP?

É pop... a ideia do SBT de criar um programa de auditório para celebrar a trajetória da emissora ao longo dos últimos 45 anos. O entretenimento é (e sempre será) o carro-chefe da grade da rede.



É flop... o 'Fantástico'. Falar mal dele já está clichê, mas é quase inevitável. Desta vez, a atração mentiu ao público sobre o dia dos presidenciais, dizendo que Renan Santos, Ronaldo Caiado e Augusto Cury não tiveram agenda pública, sendo que eles estavam em um debate promovido pela Band. A emissora, curiosamente, cobre sabatinas e debates de outras televisões no 'Jornal Nacional'.