Bate Pronto - Reprodução/Jovem Pan

Bate ProntoReprodução/Jovem Pan

Publicado 17/08/2026 00:00 | Atualizado 17/08/2026 06:01

Depois de meses apenas retransmitindo o seu canal de notícias em sinal aberto, a Jovem Pan oficialmente começou a montagem de sua TV aberta . Desde a semana passada, a emissora passou a ter uma grade diferenciada para as duas operações.

Em sinal aberto, a rede decidiu apostar em mais programas de entretenimento e esportivos, escanteando os telejornais analíticos.

Uma das mudanças mais significativas foi a estreia do esportivo ‘Bate Pronto’, das 14h às 16h, horário em que o canal de notícias exibe o jornal Tempo Real (que passou a ser reprisado na TV aberta mais tarde).

Nova baixa na medição

A TV Brasil deixou de fazer parte da aferição de audiência em tempo real do Ibope. Diferentemente da RedeTV!, que segue com seus números visíveis para os demais assinantes do serviço, os índices do canal foram sumariamente removidos da plataforma. Agora, a performance do canal aparece apenas nos relatórios consolidados, divulgados no dia útil subsequente. Com isso, caiu para 9 o número de TVs abertas clientes do serviço realtime na Grande São Paulo. No Rio, já são somente 4.



Mudanças no ‘Superpop’

Cariúcha - Reprodução/RedeTV!

CariúchaReprodução/RedeTV!

Dois meses depois de banir auditórios nas atrações da RedeTV!, Andrea Dallevo decidiu voltar atrás. No final da última semana, a executiva surpreendeu a equipe do ‘Superpop’ ao determinar que a atração não só apenas volte a contar com uma plateia, mas que também seja ao vivo – atualmente, o formato comandado por Cariúcha é gravado semanas antes de ir ao ar. A Canal D apurou que há uma movimentação para que a primeira edição ao vivo seja transmitida já nesta quarta-feira, dia 19.





Sinal amarelo

Dudu Camargo - Reprodução/Record

Dudu CamargoReprodução/Record

A Record voltou a avaliar mudanças em suas manhãs. Na última semana, todas as atrações exibidas pela emissora das 5h ao meio-dia perderam o segundo lugar de audiência para o SBT em pelo menos uma ocasião. O principal problema é o ‘Balanço Geral Manhã’, que não consegue se sobressair em sua faixa horária completa, das 5h às 8h40, mesmo com a estratégia de guerrilha de ter apenas um intervalo comercial em seus primeiros minutos. O SBT, por exemplo, dá 3 pausas contra o concorrente, além de exibir ações de merchandising. A Globo, por sua vez, conta com 6 intervalos.

É POP OU FLOP?

É pop... a cobertura das pesquisas eleitorais na GloboNews. O canal de notícias transformou Felipe Nunes, sócio-fundador da Quaest, em um híbrido de analista e apresentador. Carismático, ele virou um dos maiores acertos da emissora em muitos anos, fugindo da linha enfadonha do resto da rede.



É flop... a bizarrice chamada ‘Rancho do Maia’, que estreou mais uma temporada (?) na última semana. Vendido como um reality show, aquilo nada mais é do que um exemplo de degradação humana com pouquíssimos precedentes. É única e exclusivamente constrangedor.