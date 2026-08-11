Mbappe - Divulgação/UEFA

MbappeDivulgação/UEFA

Publicado 11/08/2026 00:00 | Atualizado 11/08/2026 07:16

Casa da Champions League em sinal aberto há alguns anos, o SBT corre risco de ficar de fora do mais importante torneio europeu a partir do próximo ano. A emissora não é a única interessada nos direitos de transmissão da competição – o atual contrato da emissora expira na temporada deste ano, enquanto o próximo ciclo é válido entre 2027 e 2031.

A Canal D apurou que a Globo e a Record também já entraram em contato com a Warner e sinalizaram interesse no sublicenciamento em sinal aberto, que segue sendo indispensável para a UEFA, que busca visibilidade para os seus patrocinadores em território nacional. A favor do SBT, pesa o bom relacionamento com a Warner.

Dramaturgia em alta

Pilares de audiência da faixa vespertina do SBT, as novelas ganharão mais espaço na programação da emissora nas próximas semanas. Já está tudo certo para a abertura de um novo horário de folhetins, desta vez destinado para a reprise de tramas nacionais. Com isso, a rede fará um pequeno ajuste em sua faixa de programação local, que atualmente vai até pouco depois das 14h.



Fogueira das vaidades

Túlio Amâncio - Reprodução/TV Globo

Túlio AmâncioReprodução/TV Globo

O rebaixamento de Túlio Amâncio continua dando o que falar nos bastidores da Globo. No último final de semana, viralizou uma publicação culpando Camila Bomfim, da GloboNews, pela ida do recém-contratado para o jornalismo local de Brasília. A Canal D apurou que versão com mais força nos bastidores é a de que Amâncio teve problemas pessoais com um importante âncora do canal de notícias, que sinalizou aos executivos que se recusava a dividir tela com o galã das redes sociais.

Entrevista censurada

Marco Antonio Heredia Viveros . Foto: Reprodução/Instagram @marcoherediaviveros - Reprodução/Instagram @marcoherediaviveros

Marco Antonio Heredia Viveros . Foto: Reprodução/Instagram @marcoherediaviverosReprodução/Instagram @marcoherediaviveros

A Record ainda não desistiu de transmitir a entrevista de Marco Antonio Heredia Viveros, o agressor de Maria da Penha, ao ‘Domingo Espetacular’. Impedida de ir ao ar no último final de semana por conta de uma liminar concedida pela Justiça do Ceará, a reportagem especial foi alvo de uma longa reunião na emissora ontem (10). O canal, que considera o material como conteúdo de interesse público, planeja recorrer da proibição para viabilizar a transmissão do bate-papo o quanto antes.

É POP OU FLOP?

É pop... a série ‘Jogada de Risco’, do Globoplay. Não é uma produção que performará bem na TV aberta, mas é um seriado muito bem-feito, repleto de referências para quem está acostumado com o mundo dos bastidores do futebol.



É flop... o ‘Delivery com Maju’, a mais nova aposta do ‘Fantástico’ para sair do buraco. O quadro é uma mistura de nada com coisa nenhuma. É chato para o telespectador e nitidamente constrangedor para a apresentadora, que tem potencial para fazer algo muito melhor.