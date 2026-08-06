Horário Eleitoral - Reprodução/O Povo

Horário EleitoralReprodução/O Povo

Publicado 06/08/2026 00:00 | Atualizado 06/08/2026 10:38

Com início confirmado para o dia 28 de agosto, o horário eleitoral gratuito está tirando o sono dos programadores das TVs aberta. Além dos dois blocos obrigatórios, no horário do almoço e no primetime, as emissoras precisam se desdobrar para aumentar o número de intervalos comerciais das 5h à meia-noite, faixa em que reclames de candidatos precisam ser obrigatoriamente exibidos.

Para os executivos das principais redes, a propaganda política servirá para acelerar ainda mais o crescimento das plataformas de streaming, que já marcam mais audiência que a Record e o SBT somados – e em vários dias conseguem até mesmo angariar mais telespectadores que a Globo.

Audiência em alta

O início da fase de sabatinas com os candidatos à Presidência da República deu um novo fôlego ao 'Estúdio i' no ibope televisivo. Com a entrevista de Renan Santos, que contou com a mediação de Andréia Sadi e Natuza Nery, o jornalístico da GloboNews alcançou pico de 0,75 ponto no Painel Nacional de Televisão nesta quarta-feira (5), uma de suas melhores marcas desde o episódio do PowerPoint com informações imprecisas sobre Lula e Daniel Vorcaro.

O poder de Walcyr Carrasco

Walcyr Carrasco - Divulgação/TV Globo

Walcyr CarrascoDivulgação/TV Globo

Depois de um início mambembe, que já havia sido previsto pela cúpula da Globo, 'Quem Ama Cuida' realmente engrenou na audiência. Na última terça-feira (24), a novela das 21h conquistou 25,15 pontos de média no Painel Nacional de Televisão, que considera apenas os índices das 15 principais regiões metropolitanas. O dado, quando extrapolado para a cobertura nacional da Globo, indica que cerca de 21,9 milhões de brasileiros assistiram ao folhetim de forma simultânea.

Durou pouco

Mirelle Moschella - Reprodução/Band

Mirelle MoschellaReprodução/Band

Anunciada com pomba, a ampliação do 'Band Esporte Clube' para a faixa das 11h da manhã durou apenas duas semanas. O programa esportivo, que vai ao ar aos sábados, voltou a começar depois do meio-dia por questões orçamentárias da equipe de bastidor. A faixa matinal passou a ser ocupada por uma reapresentação do 'Fórmula Band', exibido na madrugada do dia anterior.

É POP OU FLOP?

É pop... a 'Sessão +SBT', que o SBT estreou no horário nobre nesta semana. É inacreditável que a rede tenha levado 2 anos para finalmente celebrar o legado dos programas de Silvio Santos, que caberiam facilmente em um espaço fixo na programação da emissora.



É flop... a nova temporada do 'Conversa com Bial'. Enquanto diário, o programa da Globo até conseguia trazer bons convidados. Mas desde que foi transformado em uma atração semanal, o talk show foi inexplicavelmente transformado em uma enfadonha conversa de comadre.