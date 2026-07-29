Iludida - Divulgação/Record

IludidaDivulgação/Record

Publicado 29/07/2026 00:00 | Atualizado 29/07/2026 06:31

Depois de vários anos, a Record terá uma dobradinha inédita de teledramaturgia em sua programação noturna a partir de setembro. Além da turca 'Iludida', com estreia confirmada para 25 de agosto, às 21h, a emissora retomará na faixa das 22h a exibição de capítulos inéditos de 'Reis', que teve sua exibição interrompida na TV aberta há mais de 2 anos. As temporadas 'A Emboscada' e 'A Esperança', que encerram o ciclo da novela bíblica, irão ao ar após o término da reapresentação de 'A Divisão', que tem estreia confirmada para a noite da próxima segunda-feira (3).

Estrelinha

Âncora da BandNews TV e do 'Jornal da Noite', da Band, Felipe Vieira está dando dor de cabeça aos seus colegas de trabalho. Não são poucos os que reclamam de piadinhas fora de hora feitas pelo jornalista, majoritariamente envolvendo mulheres ou homossexuais. Alguns funcionários já reclamaram do apresentador para a direção da emissora, mas nada foi feito para resolver a situação.

Sikêra admite preconceito

Sikêra Jr. - Reprodução/RedeTV!

Sikêra Jr.Reprodução/RedeTV!

“Ninguém está livre do preconceito. Ele vai existir sempre. Mas eu mudei, eu evoluí. Tive falas homofóbicas e paguei caro por isso. Eu abri os meus olhos. Eu tive que evoluir”, disse o apresentador Sikêra Jr. em entrevista ao programa 'Além da Notícia', da Mathias TV, em sua primeira declaração após a RedeTV! ser condenada a pagar R$ 300 mil por danos morais coletivos à população LGBTQIA+ em virtude de comentários feitos pelo então âncora do 'Alerta Nacional'. A emissora, conforme antecipado pela Canal D, quer que o comunicador arque com o pagamento da indenização.

Sinal vermelho

TV Gazeta - Divulgação/TV Gazeta

TV GazetaDivulgação/TV Gazeta

A cúpula da Fundação Cásper Líbero está assustada com as finanças da TV Gazeta. Os gastos da emissora saltaram drasticamente no 1º semestre, mas o lucro da programação não. Pelo contrário: a rede perdeu dinheiro na comparação com o período homólogo de 2025. Em junho, a emissora marcou apenas 0,10 ponto na Grande São Paulo, em 14º lugar, atrás de Globo (10,83), Record (3,21), SBT (2,77), Band (0,87), RedeTV! (0,25), SporTV (0,24), Globoplay Novelas (0,20), TV Cultura (0,20), Rede Vida (0,16), TV Aparecida (0,15), TV Brasil (0,12), XSports (0,12) e Record News (0,11).

É POP OU FLOP?

É pop... o esforço, ainda que involuntário, que a Record está fazendo para divulgar a nova temporada de 'A Fazenda'. Mesmo com a estreia do reality show ainda distante, o programa está repercutindo mais do que a 'Casa do Patrão' apenas com as suposições de quem será confinado neste ano.



É flop... o novo GC dos telejornais da GloboNews, que estreou na última segunda-feira (27). O grafismo é, com muita folga, o pior de todos os canais de notícias. Ficou desnecessariamente grande e desproporcional, com o ticker de manchetes ilegível até em TVs com mais de 50 polegadas.