Boninho - Reprodução/Instagram

BoninhoReprodução/Instagram

Publicado 22/07/2026 00:00

O final da fracassada 'Casa do Patrão' aliviou as finanças e turbinou a audiência da Record. A emissora voltou a crescer no horário nobre sem a problemática criação do diretor Boninho, que encerrou seu ciclo como o reality menos visto da história do canal. Até agora, a rede só não voltou para a vice-liderança na faixa da produção aos domingos, em que ela tem dificuldade histórica para suplantar o SBT. Na sexta, no sábado e na segunda-feira, as produções que substituíram o programa de Leandro Hassum garantiram a vice-liderança – 'Alerta Aeroporto', que será transmitido nas segundas até o início de 'A Fazenda', estreou com 4 pontos de média no Painel Nacional de Televisão.

Barraco na Jovem Pan

Márcia Dantas largou pela metade o 'Tempo Real', jornal das tardes da Jovem Pan, na edição de ontem (21). Incomodada com uma bronca dada por Diego Castro, editor-chefe do telejornal, ela começou a chorar ao vivo e chamou às pressas um intervalo. Na volta, ela foi substituída por um comentarista. Márcia chegou a retomar o comando do noticioso, mas chorou mais uma vez e voltou a ser substituída, primeiro pelo mesmo comentarista e depois por outro âncora do canal. A emissora, por sua vez, se limitou a apagar a íntegra do jornalístico de suas plataformas digitais.

104 milhões de uns

Galvão Bueno - Divulgação/SBT

Galvão BuenoDivulgação/SBT

Mais de 104 milhões de pessoas em todo o território nacional, segundo dados de Ibope, assistiram aos jogos da Copa do Mundo no SBT. Na final entre Espanha e Argentina, que também marcou a aposentadoria de Galvão Bueno do Mundial, a emissora conquistou 22 milhões de telespectadores, assegurando a vice-liderança de audiência em todo o Painel Nacional de Televisão.

Produção surpreendente

Amor em Ruínas - Divulgação/Seriella

Amor em RuínasDivulgação/Seriella

A Seriella apresentou ontem (21), em um evento ao mercado no Rio de Janeiro, 'Amor em Ruínas'. A série, fruto de uma encomenda da Record à produtora, se destaca pela qualidade: o seriado é o produto mais bem feito da empresa até aqui, com imagens em altíssima definição e cenários muito realistas. O elenco, repleto de ex-atores da Globo, tem grande entrosamento em cena. A trama, com 35 episódios, estreará nesta sexta (24) no Univer Vídeo. Na TV aberta, a produção entrará em cartaz apenas no primeiro trimestre de 2027. O colunista viajou ao Rio de Janeiro a convite da Seriella.

É POP OU FLOP?

É pop... o 'Fofocalizando', do SBT, que completará 10 anos no ar na próxima semana. Apesar de muito distante de sua melhor fase em todos os sentidos, é uma marca a ser comemorada. Pouquíssimos programas em todas as emissoras de TV conseguem chegar aos dois dígitos de idade.



É flop... o pós-Copa da GE TV. Esquecida durante o Mundial, a emissora esportiva da Globo voltou a repercutir apenas pela falta de humor de Luana Maluf e Bruno Formiga, que se incomodaram com brincadeiras feitas por colegas de trabalho. A resenha no conglomerado, pelo visto, não é sem filtro.