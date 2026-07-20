Galvão Bueno - Reprodução/SBT

Galvão BuenoReprodução/SBT

Publicado 20/07/2026 00:00

Independentemente dos índices de audiência de cada plataforma, uma coisa é indiscutível: a Copa do Mundo nos deixou uma legião de comunicadores prontos para manter as transmissões do torneio em altíssimo nível. Mesmo com suas particularidades e problemas pelo meio do caminho, Globo, Record e SBT se encontraram de diferentes formas ao longo do Mundial. A primeira, sem todos os jogos e desfalcada aos 45 do 2º tempo, soube se reinventar com Everaldo Marques, um dos maiores destaques da nova geração. O SBT, com pré-jogos bem-humorados, mostrou que Tiago Leifert, no final das contas, era sim uma boa escolha – o jornalista nitidamente se preparou para o torneio. Em tempo: a grande final do torneio, no Rio de Janeiro, marcou 31 pontos de média na Globo e 5 no SBT.

O grande destaque

É impossível falar da Copa do Mundo sem falar da CazéTV. O maior destaque do torneio, para bem e para o mal, foi a cobertura feita do canal que surgiu no quarto de um influenciador e que se virou uma potência da indústria esportiva. O legado deixado pela emissora não passa só pelos recordes de público no YouTube, mas sim pela transformação da indústria. Todos os outros detentores dos direitos do Mundial no país beberam, de uma forma ou de outra, do editorial popularizado pela CazéTV. A marca, inclusive, conseguiu algo cada vez mais difícil: uma legião de fãs apaixonados, que levam a filosofia da empresa para fora do mundo digital (e que lotam eventos licenciados).

Chegadas e partidas

Lenny Leone - Reprodução/Band

Lenny LeoneReprodução/Band

A nova fase da BandNews TV, com estreia confirmada para o dia 23, contará com diversos novos contratados. O canal de notícias, porém, também promoveu demissões nos últimos dias. A Canal D apurou que a apresentadora Darlene Silva, mais conhecida como Lenny Leone, foi dispensada depois de 9 anos. Ela apresentava, ao lado de Felipe Vieira, a edição das 19h30 do 'Jornal BandNews'.

Por onde anda a Lei Eleitoral?

Mario Palumbo - Reprodução/RedeTV!

Mario PalumboReprodução/RedeTV!

A Lei nº 13.165/2015 é clara: emissoras de TV não podem exibir programas comentados por pré-candidatos a partir do dia 30 de junho do respectivo ano eleitoral, sob pena do cancelamento do registro da candidatura e de uma multa de até R$ 469 mil para o canal exibidor do conteúdo. A RedeTV!, na noite do último sábado (18), exibiu uma edição do 'Operação de Risco' comentada pelo delegado Mario Palumbo, que já havia se afastado do SBT justamente para cumprir a Lei Eleitoral.

É POP OU FLOP?

É pop... a série 'Inapropriados para o Trabalho', que já tem sua primeira temporada completa (com apenas 9 episódios) disponível no catálogo do Disney+. A plataforma, por sinal, está com lançamentos mais interessantes que os da Netflix.



É flop... a sofrível divulgação do 'SBT Cidades', jornal que Rodrigo Bocardi estreará no SBT em duas semanas. Não há, até aqui, nada que torne o noticioso minimamente diferente do que as tentativas da rede em emplacar produtos deste gênero nos últimos 3 anos.