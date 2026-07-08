Leilane Neubarth - Reprodução/GloboNews

Leilane NeubarthReprodução/GloboNews

Publicado 08/07/2026 00:00

Leilane Neubarth não é mais funcionária da Globo. A jornalista, que se notabilizou como um dos nomes mais completos e versáteis da GloboNews nas últimas décadas, deixou a emissora depois de não conseguir espaço para emplacar um projeto semanal – ela não queria seguir no Jornalismo diário. A sua aposentadoria, se é que pode se chamar assim, não foi uma surpresa para os colegas de trabalho, que já sabiam que ela considerava dezembro de 2026 como o deadline de sua trajetória como âncora de telejornais. A saída foi antecipada por conta da reestruturação que a GloboNews enfrentará no próximo semestre, em meio ao momento mais delicado de toda a sua história.

Por falar em reestruturação

A Canal D da edição de terça-feira (7) de O DIA cantou a bola de que Mariana Bispo é um nome muito provável para assumir uma bancada na dança das cadeiras que a GloboNews planeja promover já no próximo mês. Outro movimento que ganhou força nas últimas horas é a saída de Camila Bomfim do comando do matinal Conexão. A jornalista, que é a única remanescente da formação original do matinal, deve ganhar um noticiário solo, retomando a produção de uma atração diária em Brasília.

Inimigos do calendário

Oscar Filho - Reprodução/YouTube

Oscar FilhoReprodução/YouTube

Depois de uma semana prometendo e anunciando a estreia do 'Quem Tem Razão?' para a noite de ontem, a Jovem Pan decidiu suspender o lançamento do programa comandado por Paula Nobre e Oscar Filho. Em um comunicado aos funcionários, o canal apenas avisou que a estreia foi cancelada e que informações sobre a programação seriam dadas em um momento oportuno, sem uma nova previsão para a atração. Nas suas redes sociais, Oscar Filho culpou uma doença pelo adiamento.

O adeus de um ícone

Benedito Ruy Barbosa - Reprodução/TV Globo

Benedito Ruy BarbosaReprodução/TV Globo

É impossível escrever uma coluna sobre mídia e entretenimento sem citar a morte de Benedito Ruy Barbosa. O autor, responsável por um alguns dos maiores êxitos da história da teledramaturgia nacional, foi vítima de insuficiência renal crônica. Suas obras foram responsáveis por audiências históricas da Globo, da Manchete e até mesmo do SBT, que ousou reapresentar 'Pantanal' há alguns anos. A TV perde muito sem o novelista, que levou o interior do país para as telas com perfeição.

É POP OU FLOP?

É pop... a performance de Everaldo Marques nos jogos da Copa do Mundo da Globo. Mesmo exposto a uma série de situações adversas, o narrador está fazendo bonito em todas as partidas, provando que fez por merecer ter se tornado, ainda que provisoriamente, a principal voz da emissora.



É flop... a enfadonha tentativa do 'Fofocalizando' de cobrir a Copa do Mundo. Os apresentadores do programa não têm tato algum para lidar com a editoria esportiva. Chega a ser constrangedor ver Tiago Leifert interagindo com os titulares da atração, nitidamente desinteressados com o tema.



A Canal D, assim como boa parte das TVs, fará um breve recesso no feriado da Revolução Constitucionalista em São Paulo, voltando na edição de segunda-feira (13) de O DIA. Até a volta!