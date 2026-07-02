Coração Acelerado - Reprodução/TV Globo

Coração AceleradoReprodução/TV Globo

Publicado 02/07/2026 00:00

A Globo perdeu as esperanças da recuperação de audiência de 'Coração Acelerado'. A trama, que havia sido esticada até o final de agosto, agora terminará em sua data original, no dia 7 do mesmo mês. Diante do desempenho pífio do folhetim, que chega a perder para a Record em Goiânia, a emissora optou por pressionar a equipe de 'Por Você', sua próxima novela das 19h, para retomar o planejamento original da trama, sem precisar prolongar a história sertaneja por mais 3 semanas.

Barrados (mas nem tanto) no baile

Sem direitos de transmissão da Copa do Mundo, a Band tentará tirar uma casquinha da seleção brasileira neste domingo (5). A emissora desistiu de exibir uma corrida da Fórmula Indy, agora remanejada para um compacto à meia-noite, para apostar em uma transmissão pré-jogo de Brasil x Noruega, das 13h às 16h30. Durante o jogo, que será transmitido pela Globo, SBT e CazéTV, o canal exibirá o filme 'Trama Internacional' e a sessão de documentários 'Planeta Selvagem'.

Manda quem pode...

Carol Barcellos - Divulgação/SBT

Carol BarcellosDivulgação/SBT

O SBT alertou suas afiliadas de que os trechos da Copa do Mundo só podem ser exibidos por no máximo 3 vezes, incluindo programas exibidos em rede nacional. Além disso, a emissora e suas parceiras estão impedidas de seguir transmitindo qualquer tipo de imagem do Mundial a partir das 23h59 do dia 19, sob pena de uma pesada multa contratual. A partir desta data, a rede só poderá exibir vídeos da Copa do Mundo creditando a Globo e a CazéTV, detentoras principais do torneio.

Fofoca em baixa

Sonia Abrão - Reprodução/RedeTV!

Sonia AbrãoReprodução/RedeTV!

A RedeTV! considera decepcionante o desempenho da primeira edição do 'A Tarde é Sua', lançada pela emissora há quase um mês. O programa nunca conseguiu alcançar mais do que 0,2 ponto de média e não raramente marca traço, que é uma marca simbólica para definir uma atração com performance residual. Internamente, já se admite que o horário será vendido tão logo alguém tenha interesse em arrendar a faixa horária, que até então era ocupada por reprises de 'A Hora do Zap'.

É POP OU FLOP?

É pop... o trabalho de Renata Silveira na narração de jogos da Copa do Mundo na Globo. Perseguida por uma bolha nas redes sociais, a comunicadora está se saindo muito melhor que diversos veteranos na função – tanto na emissora como fora dela.



É flop... o medonho reality (se é que pode se chamar aquilo de reality) lançado por Viih Tube e Eliézer com seus funcionários. Uma visitinha do Ministério do Trabalho não faria mal aos ex-BBBs, que tiveram a pachorra de colocar colaboradores revirando vasos sanitários e papéis higiênicos usados.