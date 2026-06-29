Publicado 29/06/2026 00:00

A Record explorará Celso Russomanno até o último segundo de permissão da legislação eleitoral. Para evitar o colapso do ‘Balanço Geral’ diante de Brasil x Japão, a emissora transmitirá hoje (29) um especial da ‘Patrulha do Consumidor’, pela primeira vez como programa solo, das 13h30 às 14h45. É a última vez na Copa do Mundo que a emissora recorrerá ao deputado – pela lei, ele não poderá mais aparecer na programação do canal a partir das 23h59, assim como todos os pré-candidatos.