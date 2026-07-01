João Pedro Sgarbi - Reprodução/Band

João Pedro SgarbiReprodução/Band

Publicado 01/07/2026 00:00

A saída de João Pedro Sgarbi (e sua iminente transferência para a Globo) está tirando o sono dos executivos da Band. A emissora, que enfrenta um momento financeiro conturbado, teme perder outros membros do elenco do 'Jogo Aberto' para os canais concorrentes. Há o entendimento de que a atração nunca mais foi a mesma depois que Denílson, em 2024, deixou o programa. Por mais que o formato tenha bons números na TV e seja o projeto mais relevante da Band nas plataformas digitais, a substituição do elenco – principalmente com orçamento limitado – é uma missão inglória.

Passaralho na Jovem Pan

Além das baixas no vídeo, a Jovem Pan está sofrendo com desfalques nos bastidores. A emissora decidiu dispensar um número significativo de cinegrafistas, incluindo até mesmo profissionais com mais de três décadas de carreira, para priorizar a contratação de profissionais que frequentam a mesma igreja de um dos executivos do canal. No ar, os cortes já são visíveis: a qualidade das reportagens exibidas pelos programas da rede piorou drasticamente nas últimas semanas.

De mudança

Rodolfo Mariz - Reprodução/Jovem Pan

Rodolfo MarizReprodução/Jovem Pan

Ex-apresentador da Jovem Pan, Rodolfo Mariz é o mais novo reforço do SBT. Ele foi escolhido para cobrir a ausência do comentarista Mário Palumbo nas atrações matinais da emissora, como o jornal 'Se Liga, Brasil' e o 'SBT Notícias'. No canal de notícias, Mariz chegou a ser apresentador de seu próprio programa policial, o 'Flagrante', e fez parte do elenco da fase mais relevante do 'Linha de Frente'.

Globo rebaixa repórter

Túlio Amâncio - Reprodução/Redes Sociais

Túlio AmâncioReprodução/Redes Sociais

Contratado para cobrir os bastidores da política em Brasília, Túlio Amâncio durou apenas três meses na equipe da GloboNews. O jornalista foi rebaixado para a cobertura de assuntos triviais para os noticiários locais do Distrito Federal, repetindo um movimento que já havia sido feito com Heraldo Pereira. A mudança foi uma ideia de Luiz Ávila, diretor de Jornalismo da emissora na capital do país.

É POP OU FLOP?

É pop... a escolha de 'Iludida' para substituir 'Coração de Mãe' na faixa de novelas turcas da Record. É louvável que a emissora finalmente tenha escolhido uma trama diferente de suas antecessoras – até aqui, a rede exibiu na faixa das 21h apenas produções relacionadas ao universo da maternidade.



É flop... a atual fase do 'Encontro com Patrícia Poeta'. O programa nunca esteve tão ruim. Não serve como jornalístico, não serve como programa feminino, não serve como revista matinal... virou apenas palco para a apresentadora divulgar seus próprios projetos fora da televisão.