Silvio e Patrícia - Divulgação/SBT

Silvio e PatríciaDivulgação/SBT

Publicado 30/06/2026 00:00

O mês do aniversário de 45 anos do SBT será especial. A emissora exibirá em horário nobre, de segunda a sábado, a Sessão +SBT, relembrando programas marcantes das últimas quatro décadas. Além disso, o canal promoverá uma série de edições especiais de suas principais atrações, como ‘A Praça é Nossa’ e o ‘Programa Silvio Santos’. A ideia é usar o mês festivo para reaproximar o público, que está redescobrindo a emissora gradativamente, das produções da casa.



Discurso de perdedor

Manuel Belmar, diretor financeiro da Globo, finalmente decidiu falar sobre a emissora não ter adquirido a totalidade dos direitos da Copa do Mundo. “A Globo sempre conviveu em um ambiente de forte concorrência. A discussão é mais ampla do que apenas ter o direito de exibir as partidas. Além da escalada do custo dos direitos, o investimento não termina na compra dos direitos. Ele só começa ali”, defendeu o executivo à Veja. Durante a entrevista, ele tratou a CazéTV como “uma soma de nichos”, e não como um veículo de comunicação de massa, exaltando os números da TV aberta.

Nada se cria...

Jornal da Band - Reprodução/Band

Jornal da BandReprodução/Band

Depois de perder a sequência de 6 meses à frente do SBT na Grande São Paulo com o ‘Jornal da Band’, a Band já tomou providências para tentar virar o placar com o final da Copa do Mundo. A partir de julho, as edições de sábado do jornalístico vão ganhar o subtítulo ‘edição de sábado’, da mesma forma que a Record faz há vários anos. A movimentação, que pode parecer inocente, é feita para anabolizar os resultados semanais de audiência do noticioso, isolando os sábados – historicamente piores para todas as emissoras de TV – como um programa independente no ranking do Ibope.



Nova fase, novo preço

Copa do Mundo - Divulgação/TV Globo

Copa do MundoDivulgação/TV Globo

Enquanto seus executivos se queixam do alto custo dos direitos de transmissão, a Globo aproveitou a mudança de fase da Copa do Mundo para reajustar o valor dos comerciais de 30 segundos nos intervalos das partidas. Na primeira etapa do torneio, um anúncio exibido em rede nacional custava R$ 630 mil. Agora, com o mata-mata, o valor deu um salto de 39%: a marca que quiser aparecer durante os jogos da fase decisiva do Mundial vai precisar pagar mais de R$ 874 mil para a emissora.

É POP OU FLOP?

É pop... a volta do ‘Câmera Record’. Apesar da audiência abaixo das expectativas, o jornalístico segue com o alto nível de produção que tinha antes de sair do ar, em janeiro do ano passado. O primeiro documentário exibido pelo programa foi muito tecnicamente superior ao ‘Globo Repórter’.



É flop... a primeira chamada do ‘SBT Cidades’, jornal que Rodrigo Bocardi comandará nas tardes do SBT. O roteiro parece ter sido reciclado de todas as ideias anteriores da faixa horária, que também tiveram anúncios com os apresentadores pegando ônibus, indo para a rua e abraçando populares.