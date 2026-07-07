Tiago Leifert - Lourival Ribeiro/SBT

Tiago Leifert Lourival Ribeiro/SBT

Publicado 07/07/2026 00:00

Grande revelação da cobertura da Copa do Mundo, o 'Torcida SBT' chegou ao fim no domingo (5), junto com a eliminação do Brasil diante da Noruega. A atração comandada por Tiago Leifert, porém, deverá ganhar uma sobrevida nas próximas fases do mundial. Se nada mudar, boa parte do formato do programa será reaproveitado no pré-jogo de partidas decisivas do Mundial, mas com outro título – afinal de contas, não faz sentido a manutenção de 'Torcida' sem a presença do Brasil em campo.

Corrida maluca

A disputa pelos direitos de transmissão das próximas três temporadas da Copa do Brasil promete embalar o noticiário de entretenimento ao longo deste semestre. Data hoje, o Prime Vídeo é o favorito na licitação promovida pela CBF. A plataforma de streaming da Amazon é a mais disposta a pagar o valor exorbitante proposto pela competição. Para empresas que operam com o caixa majoritariamente em real, a saída é a associação com streamings e com canais da TV por assinatura.

Grita que eu te escuto

Neto - Reprodução/Band

NetoReprodução/Band

O surto de craque Neto com a performance pífia da seleção brasileira fez milagre na audiência da Band. A edição paulistana de 'Os Donos da Bola' marcou 2,70 pontos de média nesta segunda (6) e desbancou o SBT, assegurando o terceiro lugar das 13h às 14h30, segundo dados prévios obtidos pela Canal D. Foi o segundo melhor desempenho do programa em 2026, com uma grande possibilidade de se tornar o maior ibope da atração desde outubro de 2025 na média consolidada.

Tome nota

Mariana Bispo - Reprodução/Record

Mariana BispoReprodução/Record

Repórter da Globo no Rio de Janeiro, Mariana Bispo deverá ser promovida para a ancoragem de um telejornal muito em breve. Ela está em alta na bolsa de apostas para assumir um novo noticioso matinal que a GloboNews lançará neste semestre. A jornalista, inclusive, estreou no último final de semana como plantonista do canal de notícias, e aparecerá por lá com cada vez mais frequência.

É POP OU FLOP?

É pop... o desabafo de craque Neto na edição de ontem de 'Os Donos da Bola'. O ex-jogador é um dos poucos nomes da televisão que tem coragem de colocar o dedo na ferida, sem medo de retaliações ou de boicote do mercado. O recorde de audiência do programa não foi à toa.



É flop... o tom ameno adotado pela Globo com mais uma eliminação da seleção brasileira. Em todas as suas plataformas, principalmente no SporTV e na GE TV (sim, ela ainda existe), o canal só faltou oferecer lenços aos jogadores eliminados da Copa. Empatia é uma coisa, cara de pau é outra.