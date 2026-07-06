Haaland - Reprodução/TV Globo

HaalandReprodução/TV Globo

Publicado 06/07/2026 00:00

O vexame que culminou com o adeus da seleção brasileira na Copa do Mundo também foi responsável por um vexame de audiência na Globo. Brasil x Noruega se tornou a partida menos assistida da história dos jogos nacionais em Mundiais na emissora, com média de 29,7 pontos na Grande SP. Levantamento obtido pela Canal D aponta que a partida ficou abaixo das expectativas em outras regiões, como Porto Alegre (29,02) e Brasília (28,48), e também na média nacional (32,20).

Rinha de aeroportos

A Record e o SBT vão disputar a preferência dos telespectadores com programas praticamente idênticos. A primeira, depois de perder os direitos de 'Aeroporto – Área Restrita', levará ao ar nas noites de segunda um genérico da atração, batizado de 'Alerta Aeroporto', que não fala exclusivamente dos casos que aconteceram no Brasil. O SBT, que tirou 'Área Restrita' da concorrente, escalou o clássico para as noites de sexta-feira, na faixa até então ocupada pelo seriado 'Impuros'.

E os novos programas?

Daniela Albuquerque - Reprodução/RedeTV!

Daniela AlbuquerqueReprodução/RedeTV!

Com problemas sérios na produção de suas novas atrações, a RedeTV! reestruturará o seu horário nobre a partir de hoje (6) com programas velhos. Nas noites de terça, o canal transmitirá reprises do 'Bastidores do Crime', que estreou há alguns meses aos sábados. Nas quintas, voltará ao ar o 'Sob Medida', comandando por Daniela Albuquerque há 13 anos. Nas noites de domingo, será a vez do 'Vê Se Pode', que nada mais é que um programa de vídeos virais da internet, substituto de 'A Hora do Zap'.

Cortando gastos

Renata Fan - Reprodução/Band

Renata FanReprodução/Band

Em sua eterna missão de otimizar suas finanças, a Band decidiu sacrificar a qualidade técnica de seus programas. As atrações da emissora deixaram de ser disponibilizadas em Full HD nas plataformas digitais, mesmo naquelas em que a empresa não tem gastos diretos com servidores, como o YouTube. O motivo? A rede decidiu reavaliar até mesmo os custos com pacotes de internet, trocando os planos antigos por pacotes com menor capacidade de upload e consumo de dados.

É POP OU FLOP?

É pop... o 'Domingão' de ontem (5). Luciano Huck foi responsável pelo melhor pré-jogo das partidas do Brasil feito pela Globo. O programa foi o único que, de fato, se deu ao trabalho de fazer uma cobertura esportiva de verdade, e não um 'É de Casa' travestido, como aconteceu no 'Caldeirão'.



É flop... a solução da Record para tapar o buraco deixado por Celso Russomanno. Agora, as edições de sábado à noite do 'Cidade Alerta' são ocupadas pelos “melhores” crimes da semana. A audiência foi boa, mas definitivamente não é uma boa companhia para os finais de semana.