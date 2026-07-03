Andrei Rizek - Reprodução/SporTV

Andrei RizekReprodução/SporTV

Publicado 03/07/2026 00:00

A Copa do Mundo transformou o SporTV na quinta rede de televisão mais assistida no Painel Nacional de Televisão. Mesmo sem os direitos de transmissão de metade do torneio, o canal fechou junho com 0,27 ponto de média, segundo dados obtidos em primeira mão pela Canal D. A RedeTV!, até então detentora do posto, caiu para a sexta colocação, com apenas 0,18 ponto, seguida de perto pelo 0,16 obtido pelo Globoplay Novelas. A Band, com 0,59 ponto, foi a quarta escolha do público.



Efeito também na TV aberta

Os jogos da Copa do Mundo também beneficiaram as médias da Globo e do SBT, detentoras dos direitos de transmissão da competição em sinal aberto. As duas emissoras emplacaram os seus melhores desempenhos do ano em junho, com 10,95 e 2,30 pontos de média, respectivamente, alcançando seus maiores números no Painel Nacional desde outubro e novembro do ano passado.

Miss na TV aberta

Michelle Barros - Reprodução/SBT

Michelle BarrosReprodução/SBT

Fora da TV há 7 anos, o ‘Miss Brasil’ voltará a ser transmitido por uma emissora aberta. A edição deste ano do evento, confirmada para o dia 25 de julho, será exibida pela Record e contará com o comando da jornalista Michelle Barros (foto) e da modelo Natália Guimarães. A dupla foi escolhida diante do bom desempenho à frente da cobertura do ‘Miss Universo de 2025’, televisionado pela Record News.



Nova mudança

Quem tem Razão? - Simone Arruda/Jovem Pan

Quem tem Razão?Simone Arruda/Jovem Pan

Há 9 meses consecutivos atrás da CNN Brasil, a Jovem Pan continua fazendo mudanças para tentar sair do terceiro lugar entre os canais de notícias. A rede estreará na próxima terça-feira (7), às 22h, o programa ‘Quem Tem Razão?’, que misturará jornalismo com entretenimento. A apresentação será de Paula Nobre, que atuava como garota do tempo nos jornais da emissora, e Oscar Filho.

É POP OU FLOP?

É pop... o bom desempenho do ‘Operação de Risco’. Mesmo com reapresentações a perder de vista, o jornalístico de Jorge Lordello segue firme como a maior audiência da RedeTV!. Nas últimas semanas, apenas ele tem conseguido marcar mais que 1 ponto de média em toda a emissora.



É flop... a ‘Casa do Patrão’, que entrou em seu último mês de exibição. Desde o início da Copa do Mundo, nem mesmo as páginas especializadas em realities lembram da existência da grande criação de Boninho. É difícil até de imaginar o nível de frustração dos participantes ainda confinados quando forem confrontados com a realidade: a do total ostracismo do programa.