Joesley Batista - Reprodução/Band

Joesley BatistaReprodução/Band

Publicado 13/07/2026 00:00

O boom do agro na televisão parece ser coisa do passado. Até mesmo o Canal Rural, uma das marcas mais icônicas do gênero, se rendeu e passará a destinar parte de sua programação para o universo das apostas esportivas. Joesley Batista (foto), dono do canal, determinou que as madrugadas da rede passem a ser preenchidas já nas próximas semanas por um programa sobre esportes, com amplo espaço para a divulgação da bet do conglomerado. A Canal D apurou que se a novidade der certo (leia-se: se ela atrair apostadores), Batista já sinalizou que criará uma TV com 24 horas de conteúdo esportivo para servir de vitrine para a casa de apostas criada pela empresa.

Chá de sumiço

Onde está Willian Leite? Essa é a pergunta do milhão nos bastidores da Record. Tirado do comando da edição matinal do ‘Balanço Geral’ há 2 meses, o jornalista deveria ter voltado ao jornalístico na semana passada, mas como repórter, fazendo entradas ao vivo nas ruas de São Paulo. Ele, porém, apresentou um atestado médico e não foi trabalhar. Além disso, pela segunda semana consecutiva, Leite não apareceu nem mesmo no sábado, dia em que atuava como apresentador – ele foi substituído às pressas por André Azeredo. Até mesmo uma candidatura política já é especulada por alguns colegas do jornalista, já que seu sumiço coincidiu com o início do resguardo da lei eleitoral.

Mais tômpero

Erick Jacquin - Divulgação/Band

Erick JacquinDivulgação/Band

Erick Jacquin está dando dor de cabeça para a equipe do ‘MasterChef Brasil’. O chef de cozinha está fazendo uma série de exigências pouco usuais para entrar em cena no reality show culinário da Band. Há alguns dias, ele bateu o pé e disse que só iniciaria seu expediente depois que a equipe do programa providenciasse uma série de lanches do McDonald’s para ele – e as gravações, de fato, só começaram depois que o jurado finalmente conseguiu o seu fast food.



Decolagem vetada

Aeroporto - Divulgação/Discovery

AeroportoDivulgação/Discovery

Entraves burocráticos adiaram a estreia de ‘Aeroporto – Área Restrita’ na programação do SBT. A produção, que fez sucesso nas noites da Record, deveria entrar em cartaz ainda neste mês, mas agora só deve ver a luz do dia (com sorte) no final do semestre. Enquanto isso, as noites de sexta da emissora serão provisoriamente ocupadas por edições mais longas do ‘Programa do Ratinho’.



É POP OU FLOP?

É pop... a nova fase da novela ‘Quem Ama Cuida’. Exatamente como previsto pela cúpula da Globo, a audiência do folhetim cresceu exponencialmente com a virada de chave da trama, ultrapassando a barreira dos 30 pontos em várias cidades, como no Rio de Janeiro.



É flop... as agora confirmadas mudanças da GloboNews para festejar os 30 anos da emissora. Os executivos do canal deram mais provas de que estão desconexos da realidade e que não entenderam o motivo da rede estar em queda livre de audiência. Haja maquiagem nos números...