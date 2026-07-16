Boninho e Leandro Hassum - Divulgação/Record

Boninho e Leandro HassumDivulgação/Record

Publicado 16/07/2026 00:00

Hoje é um dia de festa para a TV brasileira e principalmente para a Record: chega ao fim a 'Casa do Patrão', a mais problemática criação de Boninho em 4 décadas no meio. Apático, sem graça, confuso e com produção extremamente precária, o reality encerrará seu ciclo sem mostrar ao que veio. O clima na produção é tão ruim que sequer haverá a tradicional festa de encerramento da equipe do programa, uma tradição em formatos realizados pela TeleImage. Agora, a emissora e a Disney passam a discutir o futuro do projeto, já que o contrato previa a realização de outras temporadas.

Procura-se um diretor

A Jovem Pan está em busca de um novo nome para chefiar o seu departamento de Jornalismo. Nas últimas semanas, a emissora já entrou em contato com nomes da Record e do SBT, mas levou ‘não’ de todos eles. Os acionistas do conglomerado estão cada vez mais incomodados com as derrotas para a CNN. Já há, inclusive, a piada (com um fundo de verdade) que a emissora está perdendo 20% de audiência a cada nova ideia mirabolante da atual gestão de Jornalismo. O problema é que a Jovem Pan quase não tem mais pra onde cair: a sua média diária já está na casa dos 2 centésimos de Ibope.

Estreia confirmada

Amor em Ruínas - Divulgação/Record

Amor em RuínasDivulgação/Record

A Seriella lançará na próxima semana, em um evento no Rio de Janeiro, a série 'Amor em Ruínas'. O mais novo lançamento da produtora será disponibilizado primeiro no Univer Vídeo, que se firmou como primeira janela da dramaturgia bíblica da Record. No primeiro trimestre de 2027, o seriado entrará para o catálogo do Disney+ e também será exibido em sinal aberto, na grade da Record.

Botão errado

GloboNews - Reprodução/GloboNews

GloboNewsReprodução/GloboNews

Um vazamento no 'Estúdio i' de ontem (15) estragou o suspense da GloboNews para o lançamento de seus novos cenários, previstos para estrear apenas em agosto. O resultado, inclusive, é decepcionante. São apenas telões côncavos, no mesmo estilo já adotado pela Globo de São Paulo, sem nada de inovador – inovação, por sinal, é algo cada vez mais distante da cenografia da rede.

É POP OU FLOP?

É pop... o 'Jornal da Band'. Depois de um mês atípico por conta da Copa do Mundo, o noticiário retomou seus índices habituais de audiência e já voltou ao terceiro lugar, à frente do SBT. Isso é fruto do trabalho de uma equipe afinada e, principalmente, da construção de um hábito com o público.



É flop... a patética cobertura da Copa feita pelas redes sociais da Globo. Ontem, durante Inglaterra x Argentina, a emissora chegou ao fundo do poço ao postar um vídeo apenas com sua marca d’água, com o áudio da narração da partida, já que não pode usar trechos dos jogos nas redes sociais.