Tiago Leifert - Divulgação/SBT

Tiago LeifertDivulgação/SBT

Publicado 15/07/2026 12:00

A Globo e a CazéTV estão dominando o noticiário sobre a disputa pelos direitos de transmissão da próxima Copa do Mundo, mas já é possível afirmar que as duas não são as únicas interessadas em resolver o assunto o quanto antes. A Canal D apurou que a compra do Mundial de 2030 é uma das maiores prioridades de Daniela Beyruti e do SBT – e que a emissora não medirá esforços para seguir transmitindo o torneio. Mesmo com os descontos generosos dados aos anunciantes, a competição foi lucrativa e trouxe novo público para o canal, que foi redescoberto por homens e jovens.

RedeTV! sem luz

Uma falha na distribuição de energia na torre responsável por distribuir a programação da RedeTV! em São Paulo deixou a emissora fora do ar em pleno horário nobre na segunda-feira (13). O problema, que atingiu apenas a capital paulistana, só foi resolvido no início da madrugada. O pior é que uma tela azul com aviso de “no signal” marcou mais audiência que o programa de Sonia Abrão...

Performance histórica

Cazé TV - Divulgação/CazéTV

Cazé TVDivulgação/CazéTV

A CazéTV se despediu das transmissões exclusivas da Copa do Mundo com uma performance recorde de audiência: Espanha x França alcançou um pico de 24,1 milhões de dispositivos simultâneos, maior índice da história do YouTube em todo o mundo. No Painel Nacional de Televisão, as plataformas de streaming chegaram a registrar um pico de 26,1 pontos, mais que o dobro obtido pela Globo na faixa (e muito mais que a média habitual das plataformas no horário).

Reformulando

Boom! - Divulgação/Record

Boom!Divulgação/Record

Com o término da Copa, a Record voltará a pensar em uma nova configuração para a sua grade dominical, atualmente preenchida por enlatados até 16h. A emissora não desistiu de encontrar um programa para fazer dobradinha com o ‘Acerte ou Caia!’, que se firmou no final de tarde. O ‘Boom!’ ainda tem episódios inéditos, mas não deve voltar para a faixa das 14h – há uma chance de que eles sejam exibidos apenas no final do ano, em uma programação especial para o período das festas.

É POP OU FLOP?

É pop... a CazéTV na Copa do Mundo. Gostem ou não do editorial do canal, é iinegável que o canal chegou para ficar. Da mesma forma que é difícil imaginar um Mundial sem a Globo, passa a ser difícil imaginar uma edição sem a CazéTV, que mudou a forma de consumir os jogos do campeonato.



É flop... a constrangedora última semana da ‘Casa do Patrão’. Um vídeo em que uma ex-participante se decepciona ao descobrir que conquistou apenas 14 mil seguidores no Instagram repercutiu mais do que toda a temporada do programa que prometeu revolucionar os realities. Aposenta, Boninho.