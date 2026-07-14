Fantástico - Reprodução/TV Globo

FantásticoReprodução/TV Globo

Publicado 14/07/2026 00:00

A Globo teve o final de semana mais amargo de toda a sua história no quesito audiência. Levantamento obtido pela Canal D revela que a emissora foi superada pela soma das plataformas de streaming na média de sábado (11) e domingo (12) – a rede nunca havia sido derrotada por uma rival por dois dias seguidos. No dia 11, os streamings bateram a Globo por 13,08 a 9,03 pontos. No dia 12, o placar foi de 10,93 a 8,51. Nestas 48 horas, só 10 atrações da rede ficaram em 1º lugar: 3 no sábado (slot local das 6h, ‘Bom dia Sábado’ e ‘Pequenas Empresas’) e 7 no domingo (slot local das 6h, reprise do ‘Globo Repórter’, local das 7h30, ‘Auto Esporte’, ‘Globo Rural’, ‘Viver Sertanejo’ e ‘Hora 1’).

Receita bilionária

A Record teve um incremento expressivo de receita no último ano: a emissora fechou 2025 com R$ 2,320 bilhões comercializados, uma alta de 16% na comparação com 2024. Ao longo do ano, o canal desembolsou R$ 1,348 bilhão com suas produções, um aumento de 21% no mesmo critério comparativo. Mais uma vez, a rede fechou o ano operando no azul, com lucro de R$ 210,595 milhões.

Rebaixado

Daniel Caniato - Reprodução/Jovem Pan

Daniel CaniatoReprodução/Jovem Pan

Apresentador de ‘Os Pingos nos Is’ há 3 anos, Daniel Caniato foi rebaixado pela Jovem Pan. Nas próximas semanas, ele assumirá o comando da edição da madrugada do ‘Jornal da Manhã’, que entra no ar às 5h, ocupando o espaço atualmente preenchido por Roberto Nonato. Nonato não conta com a simpatia de Tutinha, acionista da emissora, que constantemente o compara com um pagodeiro.







Promoção no SBT

Comédia SBT - Reprodução/SBT

Comédia SBTReprodução/SBT

Bem avaliados pela cúpula do SBT, Victor Sarro e Rodrigo Capella foram promovidos pela emissora. Atualmente nas noites de sábado, o ‘Comédia SBT’ migrará em agosto para uma faixa mais nobre, no final do primetime de domingo, após o ‘Programa Silvio Santos’. Foi neste horário que atrações como ‘De Frente como Gabi’ e ‘Conexão Repórter’ se firmaram como pedras no sapato da Globo no Ibope.

É POP OU FLOP?

É pop... a reportagem exibida pelo ‘Fantástico’ denunciando a conduta criminosa do influenciador Cartolouco contra suas ex-companheiras. É raro ver a rede dando espaço para denúncias contra seus ex-contratados. O material, muito bem-produzido, relembrou os bons tempos do jornalístico.



É flop... o narrador Luís Felipe Freitas, o Luisinho da CazéTV. É uma tortura assistir qualquer partida comandada por ele. Muito além da suposta parcialidade para algumas seleções, ele simplesmente não é bom. A sensação é a de estar assistindo um torneio de várzea, com piadinhas e pouca técnica.