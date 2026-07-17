Adriana Esteves - Reprodução/TV Globo

Adriana EstevesReprodução/TV Globo

Publicado 17/07/2026 00:00

Com exceção da desastrosa cobertura da Copa, não há problema maior para a Globo do que a nova temporada de 'Avenida Brasil'. O desempenho insatisfatório de audiência da reprise da novela original, aliado aos incontáveis problemas de bastidores da pré-produção da nova fase, já fazem a cúpula da emissora refletir se realmente foi uma boa ideia ressuscitar personagens de sucesso em um momento tão conturbado da teledramaturgia, que perdeu fôlego no Ibope e também em qualidade – as atuais são tecnicamente inferiores aos folhetins de anos atrás. A rede, inclusive, já pensa em dar um nome completamente diferente para a trama, sem nada que remeta diretamente ao universo de 'Avenida Brasil'. O primeiro título cogitado, 'Filhos do Divino', foi descartado.

Verde e amarelo

Em uma fase patriota desde o início da Copa do Mundo, a Band ainda não decidiu se manterá a sua identidade visual verde e amarela a partir de segunda-feira (20), com o término do campeonato. A tendência, porém, é que o look patriota vire definitivo. Até mesmo o material de comunicação interna da emissora já foi atualizado com a nova marca, que também foi repassada para as afiliadas.

Mais uma baixa

Daniel Caniato - Reprodução/Jovem Pan

Daniel CaniatoReprodução/Jovem Pan

Daniel Caniato não é mais apresentador da Jovem Pan. Responsável por comandar 'Os Pingos nos Is' nos últimos 3 anos, o jornalista não chegou a um acordo para comandar um outro jornalístico na rede – o canal queria que ele assumisse o comando da edição da madrugada do 'Jornal da Manhã', atualmente liderada por Roberto Nonato, que acabou ganhando sobrevida com a recusa do colega.

Um adeus dolorido

Renato Machado - Divulgação/TV Globo

Renato MachadoDivulgação/TV Globo

Mesmo fora do ar há anos, Renato Machado foi indiscutivelmente uma das figuras mais marcantes do telejornalismo brasileiro. A sua elegância no 'Bom dia Brasil' é algo inimaginável para a TV atual. O jornalista, que morreu ontem (16), aos 83 anos era uma raríssima unanimidade entre os seus colegas de trabalho. E era um jornalista completo, algo cada vez mais raro nas Redações atuais.

É POP OU FLOP?

É pop... as performances de Galvão Bueno e Everaldo Marques no jogo da Argentina contra a Inglaterra. Ambos, com as suas devidas particularidades, fizeram uma narração de alto nível, dentro do que se espera em uma partida protagonizada pelo maior rival histórico da seleção brasileira.



É flop... o 'Aqui Agora', do SBT. Em fase terminal, já que sairá do ar em duas semanas, o jornal está conseguindo a proeza de derrubar a audiência da emissora em até 70% nos dias em que sucede a Copa do Mundo. É inacreditável que, ainda assim, a rede queira manter a âncora Daniele Brandi.