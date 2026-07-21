Tiago Leifert - Divulgação/SBT

Tiago LeifertDivulgação/SBT

Publicado 21/07/2026 00:00

Os bons resultados da Copa do Mundo motivaram a cúpula do SBT a buscar outros torneios com potencial de lucratividade para a emissora. A rede, que já formalizou uma proposta para transmitir a Copa do Brasil, também avalia campeonatos internacionais que possam atrair público e anunciantes para faixas delicadas da programação, como as tardes de sábado. Para os executivos da rede, o futebol (e até mesmo outros esportes) virou um elemento fundamental para rejuvenescer o público do canal, historicamente forte com os mais velhos – um target que cada vez representa menos da fatia dos telespectadores do universo total da televisão e do streaming.



Martelo batido

Diante da boa repercussão de sua identidade visual temática para a Copa do Mundo, a Band bateu o martelo e decidiu que ficará permanente com o logo verde e amarelo, retomando as cores usadas até meados da década passada. A marca branca só será utilizada, se nada mudar, durante a cobertura eleitoral, com o intuito de evitar associações com determinadas campanhas políticas.







Ausência sentida

Alex Escobar - Divulgação/TV Globo

Alex EscobarDivulgação/TV Globo

Fora do ar desde que passou mal durante uma entrada no ‘Encontro com Patrícia Poeta’, Alex Escobar não voltou ao trabalho mesmo com a retomada da edição local do Globo Esporte. Ontem (20), ele foi substituído pela repórter Duda Dalponte, que estreou no comando do programa. Para a equipe da atração, a explicação da Globo para a ausência de Escobar é uma licença-médica prolongada, somada com o período de férias já previsto anteriormente.









De casa nova

Nova BandNews - Renato Pizzutto/Band

Nova BandNews Renato Pizzutto/Band

A BandNews TV fechou os últimos detalhes do novo cenário de sua programação, que tem estreia confirmada para o dia 23 – a foto acima é uma exclusividade da Canal D. Antes, no dia 22, o canal promoverá um evento para apresentar a sua nova fase ao mercado publicitário e aos veículos de comunicação. Além do novo cenário, a rede também terá uma nova identidade visual, baseada nos canais da Argentina, e novos programas, como ‘Resumo BandNews’, ‘Panorama’ e ‘X da Questão’.



É POP OU FLOP?

É pop... a homenagem feita ao SBT para Galvão Bueno no encerramento da Copa do Mundo. A Globo, que também teve a chance de prestar um tributo ao narrador há 4 anos, entregou um material muito aquém do exibido pela adversária, mesmo dispondo de um acervo muito mais completo.



É flop... a troca da reapresentação do ‘Operação de Risco’ por reprises do ‘Sob Medida’, programa feito na década passada. O novo dia de visibilidade de Daniela Albuquerque custou a perda da 4ª colocação, posição cada vez mais rara para a RedeTV!, que está habituada ao 6º lugar em São Paulo.