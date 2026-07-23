Gilberto Barros - Edu Moraes/Record

Gilberto BarrosEdu Moraes/Record

Publicado 23/07/2026 00:00

Não é mera coincidência do destino que Gilberto Barros protagonizará um quadro sobre perda de peso no 'Domingo Espetacular'. Fontes bem-informadas da Canal D asseguram que o apresentador, popularmente conhecido por Leão, assinou um pré-contrato para participar da próxima temporada de 'A Fazenda', em 14 de setembro. Com 67 anos, ele se tornará o peão mais velho da história do reality rural da Record, desbancando o cantor Nahim, confinado aos 65 anos em 2017. Mary Mallandro, ex-mulher do humorista Sérgio Mallandro, também está em negociações avançadas com a emissora – ela chegou muito perto de ser uma das participantes da edição passada do programa.

Comemoração no SBT

O 'Fofocalizando' terá uma edição especial na próxima sexta-feira (31), um dia antes da comemoração de seu aniversário de 10 anos no ar. A atração, pela primeira vez em sua história, contará com a presença de um auditório. No dia seguinte, em que o formato de fato festeja uma década de exibição, a emissora transmitirá uma edição especial do 'Programa do João' celebrando o legado do projeto, que foi uma das últimas criações de Silvio Santos (1930-2024).

Tempo Irreal

Márcia Dantas - Reprodução/Jovem Pan

Márcia DantasReprodução/Jovem Pan

A confusão de Márcia Dantas com o seu diretor pela frase “leia o TP” fez um milagre na audiência da Jovem Pan. Turbinado também pelos bons índices de audiência obtidos pelo 'Pânico', líder entre os canais de notícias da sua faixa horária, o 'Tempo Real' chegou a ultrapassar o 'Estúdio i', da GloboNews, ontem (22), com a expectativa do público por um posicionamento da apresentadora. A curiosidade, porém, durou pouco: em seus últimos minutos, o noticioso já estava atrás da GloboNews, CNN, Record News e Canal UOL, na lanterninha de ibope das redes noticiosas.

Dança das cadeiras

Hélio Vargas e Luciano Huck - Divulgação/TV Globo

Hélio Vargas e Luciano HuckDivulgação/TV Globo

Há 15 anos na Globo, o diretor Hélio Vargas se desligará da emissora no próximo mês. Responsável pelo comando artístico do 'Domingão', ele será substituído por Clarissa Lopes, que já atuava na equipe da atração. Nos bastidores, comenta-se que o contrato de Vargas não foi renovado por conta da fase ruim do programa, alvo de críticas da crítica especializada e com audiência insatisfatória – não são poucos os que dizem que a parceria do executivo com Luciano Huck estava desgastada.

É POP OU FLOP?

É pop... a nova temporada do 'Canta Comigo Teen', que estreou na última terça-feira (21) na Record. Felipe Andreoli e Rafa Brites estão se saindo muito melhor do que Rodrigo Faro, que ocupou o posto nas outras cinco edições da competição musical.



É flop... o malabarismo que a Globo continua fazendo na imprensa amiga para desmerecer os feitos da CazéTV durante a Copa do Mundo. O mercado publicitário, apesar dela muitas vezes achar isso, não é trouxa, e sabe notar quando alguma métrica está sendo deturpada por algum player.