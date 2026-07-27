Melhor da Tarde - Divulgação/Band

Melhor da TardeDivulgação/Band

Publicado 27/07/2026 00:00

Em menos de 1 ano no ar, a nova versão do ‘Melhor da Tard’e já conseguiu alcançar 53 milhões de telespectadores em todo o território nacional. Levantamento obtido pela Canal D, com base em dados do Ibope, revela que a atração foi o único programa de entretenimento do país que não perdeu público no 1º semestre de 2026 na comparação com o mesmo período do ano anterior. A atração de Leo Dias, Chris Flores e Thiago Pasqualotto cresceu nos 6 meses do ano, enquanto todas as demais tiveram queda em pelo menos um mês. Considerando apenas junho, em São Paulo, o ‘Melhor da Tarde’ teve uma alta de 13%, enquanto os rivais diretos perderam público: o ‘Fofocalizando’ encolheu 16%, o ‘A Tarde é Sua’ perdeu 11% e o ‘Mulheres’ teve uma fuga de 1% de seus telespectadores.



Mudanças no SBT

Com resultados insatisfatórios aos sábados, o SBT promoverá mudanças em sua programação a partir desta semana. A emissora retomará a exibição de uma sessão dupla do ‘Cinema em Casa’, estratégia que já havia sido usada – com sucesso – até julho de 2025. Com isso, o canal reduzirá o espaço da edição noturna do ‘SBT Notícias’, repetindo a estratégia adotada há alguns meses no horário do almoço, em que o jornalismo da rede perdeu tempo para o retorno do ‘Clube do Chaves’.



Marcelo de quê?

Marcelo de Carvalho - Reprodução/SBT

Marcelo de CarvalhoReprodução/SBT

A RedeTV! surpreendeu a imprensa ao enviar o material de divulgação do ‘Mega Sonho’, tradicional programa dos sábados à noite. O apresentador Marcelo de Carvalho, que também é ex-proprietário da emissora, foi creditado como “Marcelo de Caralho”. A situação chegou aos ouvidos do empresário, que não disfarça estar contando os segundos para sequer estar vinculado ao canal como comunicador – ele já sinalizou não ter interesse algum em seguir na programação em 2027.





Audiência surpreendente

Miss Brasil - Reprodução/Record

Miss BrasilReprodução/Record

De volta à TV aberta depois de 6 anos, o ‘Miss Brasil’ teve uma performance surpreendente na Record. Em São Paulo, a competição de beleza teve o seu melhor desempenho de audiência dos últimos 13 anos. Em Brasília, foram 47 minutos na liderança, à frente até da Globo. Em Goiânia, a emissora alcançou o primeiro lugar durante 56 minutos. Em Recife, foram 30 minutos no lugar mais alto do pódio. Em Vitória, cidade de uma das finalistas, o Miss Brasil liderou a audiência por 24 minutos.



É POP OU FLOP?

É pop... o quadro ‘Idade Real’, protagonizado por Gilberto Barros e Suzy Rêgo no Domingo Espetacular. A novidade não reinventa a roda, longe disso – é um plágio até meio descarado do ‘Medida Certa’, que fez muito sucesso no ‘Fantástico’, mas cumpre a proposta de entreter e suavizar a revista eletrônica.



É flop... as chamadas do ‘SBT Cidades’, jornal que Rodrigo Bocardi estreará na próxima segunda (3). O material inicial já era tenebroso, mas as novas propagandas anunciam uma “agenda cultural” como o diferencial do noticioso. A TV Aparecida deve estar tremendo de medo do novo concorrente.

