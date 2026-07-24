GE TV - Reprodução/GE TV

GE TVReprodução/GE TV

Publicado 24/07/2026 00:00

Os problemas da GE TV vão muito além da falta de alinhamentos dos colaboradores com a própria política editorial do canal, que nasceu para ser um genérico da Cazé TV, mas com a chancela dos direitos esportivos previamente adquiridos pela Globo. Depois de um início promissor, chegando a superar a rival em alguns eventos transmitidos simultaneamente por ambas, o projeto caiu no esquecimento mesmo em jogos exclusivos. Além disso, segundo a Canal D apurou, o canal sequer está conseguindo se bancar. Boa parte das cotas apresentadas ao mercado encalharam, já que os preços praticados são mais altos que o da concorrente – e a entrega é drasticamente menor.

Também não empolgou

No ar há quase um ano, a rádio TMC está longe de ser um projeto de sucesso. A rádio ficou fora das 20 maiores audiências do dial de São Paulo na última medição do Ibope, que é a métrica minimamente aceitável para qualquer estação. Até mesmo a Rádio Gospel, com programação totalmente religiosa, conseguiu figurar no ranking dos 20 melhores desempenhos na cidade, superando o projeto de João Camargo, criado às pressas depois de sua ruidosa saída da CNN Brasil. No YouTube, o carro chefe da rede, o jornal 'TMC 360', sofre para alcançar 3 mil visualizações diárias.

Não pegou bem

Cariúcha - Divulgação/RedeTV!

CariúchaDivulgação/RedeTV!

A cúpula da RedeTV! não gostou nada das declarações (ou melhor: da falta delas) de Cariúcha em uma entrevista. Ao ser questionada sobre como estava a sua situação na emissora, a apresentadora pediu para que a pergunta fosse cortada. Além disso, pesa o fato de que a situação do 'Superpop' não é boa, tanto comercial, quanto em audiência – a edição mais recente marcou 0,5 ponto no Painel Nacional de Televisão, menos do que Luciana Gimenez marcava herdando público de um telebingo.

Nunca desliga

GloboNews - Reprodução/GloboNews

GloboNewsReprodução/GloboNews

Com editorial cada vez mais enfadonho na televisão, e com seus comentaristas tendo sempre a mesma opinião, a GloboNews surpreendeu com um detalhe em seu novo cenário, que estreará no próximo dia 3. Uma das paredes do ambiente tem uma placa sinalizando “aqui morreu Odete Roitman”, em referência a versão original da novela 'Vale Tudo', em que a personagem foi morta em uma gravação feita no estúdio que servirá para os jornalísticos da rede a partir de agosto.

É POP OU FLOP?

É pop... a nova fase do BandNews TV. O canal conseguiu construir uma programação em que os telejornais têm propostas diferentes uns dos outros, diferentemente da GloboNews, em que todas as atrações são idênticas. O cenário, inclusive, é o mais bonito entre todos os canais de notícias.



É flop... o jornal 'Fala Brasil', da Record. Luiz Fara Monteiro e Paloma Poeta são ótimos apresentadores, mas o formato do noticioso nunca esteve tão ruim. Nem parece o mesmo produto que há alguns anos dava trabalho até mesmo para a Globo no ibope.