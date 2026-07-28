Luciano Huck e Eliana - Reprodução/TV Globo

Luciano Huck e ElianaReprodução/TV Globo

Publicado 28/07/2026 00:00

A direção da Globo está preocupada com a performance pífia de sua programação dominical. O 'Em Família com Eliana', mesmo com investimentos, continua com resultados muito abaixo das expectativas, derrubando o público conquistado por filmes reprisados. No horário nobre, o 'Domingão com Huck' espanta os telespectadores do futebol e abre terreno para o crescimento do SBT e da Record. O 'Fantástico', que terminará o ano com seu pior desempenho de audiência da história, não lidera a audiência em SP há 8 semanas. A Canal D apurou que a rede já encomendou uma pesquisa para entender o que o público quer ver nos domingos da emissora – o material será disparado nas próximas semanas e será de suma importância para o próximo upfront da emissora.

Caindo aos pedaços

Outrora vista como um modelo para as demais afiliadas do SBT, a Rede Massa virou um exemplo a não ser seguido pelas demais parceiras do canal. Com estrutura sucateada, a emissora sequer conseguiu transmitir um telejornal local em Curitiba ontem (27) por conta de um problema no sistema de exibição de reportagens, tendo que apelar para a edição paulistana do 'Primeiro Impacto'. Nos finais de semana, a TV de Ratinho trocou programas locais competitivos por uma série de televendas duvidosos, que não raramente invadem até mesmo o horário de atrações nacionais.

Até o último suspiro

Rhoodes Lima - Reprodução/Instagram

Rhoodes LimaReprodução/Instagram

Disposta a morrer abraçada com o ecossistema da TV por assinatura, a Globo decidiu fazer um agrado para as operadoras. Enquanto as demais programadoras estão desmobilizando suas operações, a empresa decidiu transformar o 'Combate', que funcionava em pay-per-view desde a sua fundação, em um canal disponível nos pacotes básicos. O conglomerado, diferentemente de todos os seus concorrentes, segue resistente em fazer parcerias com o YouTube. As únicas exceções são para a GE TV, que nasceu com distribuição híbrida, e para poucos conteúdos da GloboNews.

Divórcio litigioso

Sikêra Jr. - Reprodução/RedeTV!

Sikêra Jr.Reprodução/RedeTV!

Condenada a pagar R$ 300 mil por danos morais coletivos à população LGBTQIA+ por comentários de Sikêra Jr., a RedeTV! não planeja desembolsar um centavo sequer pela ação judicial. A emissora tentará empurrar a totalidade do pagamento para o apresentador, dispensado há 3 anos, e para a TV A Crítica, correalizadora do jornalístico 'Alerta Nacional'. O canal planeja se escorar em uma cláusula do contrato com as duas partes que previa total responsabilidade pelos conteúdos veiculados.

É POP OU FLOP?

É pop... a série 'Pablo e Luisão', que a Globo está transmitindo nas noites de terça e quinta-feira. A produção de Paulo Vieira, que já estava no catálogo do Globoplay, já estaria acumulando estatuetas em premiações internacionais se fosse uma série americana.



É flop... o programa 'Quem Tem Razão?', que a Jovem Pan lançou há algumas semanas. Aquilo, que nem deveria ser chamado de programa, é verdadeiramente muito ruim. Chega a ser ofensivo que uma emissora de TV minimamente relevante tenha tido coragem de colocar algo do gênero no ar.