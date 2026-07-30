Amilcare Dallevo Jr - Reprodução/RedeTV!

Amilcare Dallevo JrReprodução/RedeTV!

Publicado 30/07/2026 00:00

A RedeTV! não quer mais disputar com as demais TVs abertas. Depois de ter rompido contrato com o Ibope, a emissora até chegou a um acordo para voltar a ter os serviços da empresa, mas recebendo apenas índices consolidados, deixando de ter números em tempo real. Agora, o canal demitiu todo o seu departamento de inteligência de mercado e sinalizou aos diretores de programas que eles devem se preocupar apenas com o faturamento das atrações – algo que sequer diz respeito a eles de maneira direta. Incomodados com a mudança brusca de posicionamento, estrelas do canal começaram a bater na porta de outras emissoras, sinalizando que aceitam até salários menores.

Copa do Brasil em duas TVs abertas

A CBF planeja descentralizar os direitos de transmissão da Copa do Brasil a partir do próximo ciclo de comercialização do torneio, que compreende as temporadas entre 2027 e 2030. A confederação acredita que poderá fazer mais dinheiro com a comercialização dos direitos para duas emissoras de TV aberta. A Globo já é dada como certa, e ainda tenta chegar a um acordo para seguir com a exclusividade. Nos bastidores, especula-se que o SBT é favorito para a segunda cota. A Record, que não havia se interessado inicialmente, foi procurada pela CBF para entrar para as negociações.

Últimos ajustes

Rodrigo Bocardi - Divulgação/SBT

Rodrigo BocardiDivulgação/SBT

Está quase tudo pronto para a estreia do 'SBT Cidades' na próxima segunda-feira (3). O novo telejornal, que será exibido a partir das 18h15 em São Paulo e às 19h15 nas demais localidades, terá uma pegada mais leve que a de seus antecessores na faixa horária, mas reciclará elementos do 'Tá na Hora' e do 'Aqui Agora', como o cenário. A apresentação é de Rodrigo Bocardi e Érica Reis.

Problemas no paraíso

Camila Bomfim - Reprodução/GloboNews

Camila BomfimReprodução/GloboNews

O 'GloboNews Radar' ainda nem estreou, mas já está tirando o sono dos executivos do canal de notícias da Globo. Fontes da Canal D que assistiram aos pilotos dizem que o novo telejornal tem dois problemas sérios: ele é mais do mesmo, sem nada de inovador; e que o elenco não deu liga no vídeo – além da apresentadora Camila Bomfim, o noticioso terá participações fixas de Fernando Nakagawa e Malu Gaspar, com análises de economia e política, respectivamente.

É POP OU FLOP?

É pop... o desempenho da novela 'Quem Ama Cuida'. Conforme previsto pela Globo, o folhetim engrenou na audiência depois de uma fase inicial conturbada. Na segunda (27) e na terça-feira (28), a trama marcou 24,4 pontos de média no Painel Nacional de Televisão, com picos de 25.



É flop... a divulgação quase inexistente da nova temporada do 'Bake Off Brasil', do SBT, que estreia na noite deste sábado (1º). O programa, que está longe de seus tempos áureos no quesito Ibope, quase não é anunciado na programação da emissora, tampouco nas redes sociais do canal.