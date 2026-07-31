Ana Clara - Reprodução/TV Globo

Ana ClaraReprodução/TV Globo

Publicado 31/07/2026 00:00

Com estreia confirmada para o próximo mês, a próxima (e provavelmente última) temporada de 'Estrelas da Casa' já é a mais nova dor de cabeça da Globo. A Canal D apurou que a emissora ainda não conseguiu fechar nenhuma cota de patrocínio para o formato, confirmando uma tendência iniciada já na edição passada do programa, que teve como única apoiadora uma marca varejista. O formato, apesar de ser uma criação autoral da rede, custa caro e dificilmente terá nova chance em 2027, salvo no caso de um milagre no quesito ibope, que deixou a desejar nos dois primeiros anos.

Lista fechada

A Record já fechou a lista de participantes da próxima temporada de 'A Fazenda', que tem estreia confirmada para a noite de 14 de setembro. No próximo mês, a emissora apenas definirá quais famosos serão incluídos definitivamente no reality show – a lista atual não envolve apenas os peões da temporada em si, mas também reservas e eventuais nomes que podem ser dispensados depois dos resultados dos exames médicos, que só acontecem duas semanas antes da estreia da atração.

Novas manhãs

Darlisson Dutra - Reprodução/SBT

Darlisson DutraReprodução/SBT

Com a saída de Thiago Gardinali, o SBT promoverá uma reestruturação em suas manhãs a partir da próxima segunda-feira (3). O 'Se Liga, Brasil' deve ter a sua última edição transmitida nesta sexta-feira (31), encerrando um ciclo de cinco meses – três deles em segundo lugar no Ibope. Ao longo do dia, a rede decidirá qual será o novo título do telejornal exibido das 6h às 8h30, com Darlisson Dutra. Os nomes mais prováveis são 'Primeiro Impacto', que passaria quase sete horas no ar, e 'SBT Manhã'.

Corte de gastos

Grupo Thathi - Divulgação/Grupo Thathi

Grupo ThathiDivulgação/Grupo Thathi

Controlador de afiliadas do SBT, Record e Band, o Grupo Thathi iniciou um processo de enxugamento de suas operações televisivas. Na maioria das praças da empresa, como em São José dos Campos, os telejornais regionais noturnos deixarão de ser exibidos ao vivo, sendo gravados por volta das 14h. Nas retransmissoras do SBT, haverá ainda um programa de esportes unificado para todos os estados, feito pela equipe da rádio Novabrasil, que também faz parte do conglomerado.

É POP OU FLOP?

É pop... o alto nível de produção do 'Doc Investigação', que a Record está transmitindo nas noites de quinta-feira. O jornalístico, que é apresentado pela repórter Thaís Furlan, faz lembrar os tempos em que as TVs realmente investiam em grandes investigações.



É flop... a atual temporada do 'MasterChef'. A Band até tentou apostar em um elenco mais diverso que o habitual do programa, mas os participantes são extremamente apáticos. O resultado é uma das edições mais apagadas da história do formato em audiência e em repercussão na internet.