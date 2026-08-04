Marcos Mion - Divulgação/TV Globo

Marcos MionDivulgação/TV Globo

Publicado 04/08/2026 00:00 | Atualizado 04/08/2026 08:00

Marcos Mion está tirando o sono dos executivos da Globo. Cada vez mais rejeitado pelas redes sociais, o apresentador pediu ajuda da diretoria da emissora para limpar a sua barra. Ele não teve sucesso na missão, e foi orientado de que situações que não envolvem o 'Caldeirão' devem ser resolvidas fora da TV – e por isso decidiu processar Bento Ribeiro, seu ex-colega de MTV.

Os apontamentos feitos pelo comediante, que conviveu com o comunicador por anos, desgastaram ainda mais a imagem de Mion com o mercado publicitário. Há o entendimento de que ele virou uma figura egocêntrica e com comportamento que pouco soma para as marcas.

Não é obra do acaso, por exemplo, que ele tenha sido substituído por Anitta nas campanhas de uma grande varejista.

Nova programação, velhos problemas

A tão festejada nova fase da GloboNews se revelou um vexame. Com cenários feios e idênticos a vários outros da própria Globo, o canal de notícias também deixou muito a desejar em qualidade técnica: em uma das câmeras do 'Estúdio i', Andréia Sadi estava mais amarela que o Homer Simpson. Em audiência, a situação da emissora também não melhorou. O 'Edição das 6h' e o novo 'GloboNews Radar' chegaram a marcar 0,00 ponto, em último lugar no Painel Nacional de Televisão. O 'Conexão', mais curto, ficou boa parte do tempo atrás da Jovem Pan. O 'Estúdio i', mais uma vez, acabou superado pelo 'Pânico', mesmo sem convidados relevantes – a atração recebeu o humorista Mução.

Pilotando

Edu Guedes - Reprodução/RedeTV!

Edu GuedesReprodução/RedeTV!

A nova grade de programação matinal da RedeTV! virará velha nas próximas semanas. Além da baixa audiência (que a emissora jura não se importar mais), pesam contra os programas atuais o faturamento muito abaixo do esperado. Executivos do canal foram convocados para apresentar novos projetos para a faixa horária. Nem mesmo o 'Fica com a Gente', de Edu Guedes, está garantido.

Fim da linha

Programa 'Tá na Hora' - Reprodução/SBT

Programa 'Tá na Hora'Reprodução/SBT

Adotado por praticamente todas as afiliadas do SBT em 2024, o 'Tá na Hora' está extinto em todas as retransmissoras da emissora. Das 23 versões originalmente lançadas, restaram apenas quatro: resistem as edições produzidas pela Rede Massa (Paraná), TV Ponta Negra (Rio Grande do Norte), SCC (Santa Catarina) e pelo SBT MS (Mato Grosso do Sul). A faixa do noticioso passou a ser ocupada por outros produtos regionais, mas algumas cidades passaram a vazar a programação de São Paulo.

É POP OU FLOP?

É pop... o editorial do 'Domingo Espetacular', da Record. Mesmo com edições mais longas que o normal por conta da ausência de jogos na programação dominical da emissora, o jornalístico segue conseguindo trazer pautas mais relevantes que o 'Fantástico'.



É flop... o 'SBT Cidades', que estreou nesta segunda-feira (3). O 'Tá na Hora' e o 'Aqui Agora' pelo menos tinham propósitos, ainda que confusos, bem definidos. O noticiário comandado por Rodrigo Bocardi é apenas uma versão extremamente chata e com orçamento duvidoso do 'Bom dia São Paulo'.